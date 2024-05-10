Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Meclis'te Filistin ile ilgili 2 uluslararası anlaşma kabul edildi

ABONE OL Google News Sayfamız

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Filistin Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Meclis'te Filistin ile ilgili 2 uluslararası anlaşma kabul edildi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Teklifin görüşmelerinde söz alan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, tüm Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu ifade ederek, başta Amerika'daki üniversiteler olmak üzere Filistin'e destek için yapılan öğrenci hareketlerini takdir edip alkışladıklarını belirtti.

Türkiye'de de benzer etkinliklerin olmasını umut ettiklerini ancak protesto için toplanan insanların gözaltına alındığını ileri süren Çalışkan, şöyle konuştu:

"Bu ülkede barış akademisyenleri ihraç edildi. Böyle olduğu için bugün akademisyenler Filistin'e destek için sokağa çıkmaya korkuyor. Bir ilahiyat fakültesi, bir mühendislik fakültesi öğretim üyesi bir bildiriye imza atmıyor, atamıyor, korkuyor. Bugün geldiğimiz baskıcı ortam öyle bir noktaya geldi ki en haklı olayda bile insanların sahip çıkmasını engelliyor, önlüyor. Herkes büyük bir korku içerisinde. Sadece üniversiteli gençler değil sizin şu sıralarınızda oturan milletvekilleri bile korkuyor."

MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Gazze'de yaşanan soykırıma dünyanın sessiz kaldığını belirterek, "Filistin'e yapılanların yarın Türkiye'ye de yapılma ihtimali çok büyüktür. Onun için Türkiye’nin sınırları Kudüs'ten başlamalıdır, Cilvegözü'nden değil. Cilvegözü'nden sınır başlatırsanız Ankara’yı koruyamazsınız. Türkiye'yi korumanız için Kudüs'ten başlamamız ve bugün Kudüs'te yapılanlara, Gazze'de yapılanlara 'dur' dememiz lazım. Maalesef, biz bugüne kadar ciddi şekilde sahip çıkamadık; bu, bizim ayıbımızdır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, kürsüye Sinan Ateş'in bir fotoğrafıyla geldi.

Fotoğrafı kürsüye koyarak konuşmasını yapan Türkoğlu, 30 Aralık 2022'de işlenen Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 1,5 yıla yakın bir zaman geçtiğini söyledi.

Savcılığın "bir utanç belgesini iddianame diye ortaya koyduğunu" ileri süren Türkoğlu, "Ortada hain bir suikast var, tasarlayanlar belli, azmettirenler belli, tetiği çeken belli, ifadeler belli, deliller belli ama 146 sayfalık iddianamede cinayetin bir tek sebebi belli değil, öyle mi?" diye sordu.

"TÜRKİYE'NİN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ KRİZLER HUKUK DEVLETİ ZAAFLARINDAN KAYNAKLANIYOR"

AKP Eskişehir Milletvekili Ayşe Gürcan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın durması ve kalıcı bir barışın sağlanmasının, adeta bir insaniyet sınavı olarak önlerinde durduğunu söyledi.

Gürcan, Gazze için kararlı bir duruş ortaya koyan ve harekete geçen her vicdan sahibi insanı minnetle selamladığını dile getirdi.

Türkiye'nin, politikalarıyla ve bu politikaları icra eden kurumlarıyla dünyada sosyal devlet anlayışını en iyi şekilde temsil eden ülkeler arasında bulunduğunu ifade eden Gürcan, "Gelinen bu noktanın ilk adımı temel bir zihniyet devrimiyle atılmıştır. AKP iktidara geldiği günden bu yana kamu imkan ve kaynaklarını kendini seçkin gören bir zümrenin tekelinden çıkarıp halkın hizmetine sunmuştur. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi doğrultusunda halkın hizmetine yönelik siyaset üretmenin gayreti içerisinde olmuştur." diye konuştu.

Gürcan, sosyal devlet anlayışının hükümetleri döneminde güçlendirildiğini, sosyal politikaları devletin asli hizmetleri arasında gördüklerini ve bu noktada vatandaşa hak ettiği hizmeti sunmak için çalıştıklarını vurguladı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Türkiye'nin, başta ekonomi olmak üzere, içine düştüğü krizlerin önemli bölümünün "hukuk devleti zaaflarından kaynaklandığını" ileri sürdü.

Çandar, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına uyulmadığı sürece hukuk devletinden söz edilemeyeceğini; "yürütmenin sürekli Anayasa ihlali yaptığı bir rejimin hukuk devleti adını taşıyamayacağını" dile getirdi.

ÜSLUP TARTIŞMASI

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'nın 6 Şubat depremlerinde büyük zarar gördüğünü ifade ederek, depremin ardından 15 ay geçtiğini ancak yaraların hala sarılamadığını öne sürdü.

Ağbaba, 103 bin ev yapılması planlanan Malatya'da 7 bin evin ancak teslim edildiğini dile getirerek, teslim edilen bu evlere alt yapı eksikliği gibi sebeplerden vatandaşların yerleşemediğini söyledi,

"Eğer televizyonlarda o kura çekimini izliyorsanız bilin ki bunun tamamı yalan, hiç kimse evinde oturabiliyor değil." diyen Ağbaba'ya, AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Hepsi doğru" karşılığını verdi. Konuşma sonrasında da Ağbaba ve bazı AKP'li milletvekilleri arasında tartışma ve sataşmalar yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine Karaca, birleşime ara verdi.

Aranın ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, milletvekilleri arasında çıkan tartışmalara ilişkin, "Genel Kurulda bulunan milletvekillerimizin daha temiz bir dil kullanmalarını ve hem milletvekilliğin onuruna, saygınlığına hem de yüce Meclisin saygınlığına halel getirmeyecek bir üslupla konuşmalarını ve buradaki tüm milletvekillerimizin bu hassasiyetle davranmalarını özellikle Başkanlık Divanı olarak talep ediyoruz." dedi.

Partilerin grup başkanvekilleri de konuşmalarda temiz dil kullanılması yönündeki dileklerini ifade ettiler.

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi, 14 Mayıs Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

 

Kaynak: AA

# parti, HER, Türkiye, sosyal, ifade, VAR, İsrail, Filistin

10 May 2024 - 01:30 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.382.613 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

TEMİZLİK ELEMANI ARANIYOR

Yahyakaptan’da halı sahada yatılı çalışacak, TEMİZLİK ELEMANI aranıyor. Tel:  0532 421 27 15 - 0262 311 49 66

MOTOSİKLET TESLİMAT PERSONELİ ARANIYOR

HONDA Haldız Motosiklet’te görevlendirilmek üzere, *Sıfır motosikletlerin kontrolü ve teslimatını tamamlamakla görevli, *20-45 yaş arası BAY TESLİMA...

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL