Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

Kocaeli'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'de düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, kurumların stantlarını ziyaret etti.

Kocaeli'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi mask
Kocaeli'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi
Kocaeli'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhuriyet Caddesi'nde polis ve jandarma tarafından kurulan stantlarda kullanılan ekipmanlar sergilendi.

Stantlarda vatandaşlara trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı, broşür dağıtıldı.

Vali Yavuz, jandarmanın kullandığı "Armas Nam-30 Alkolmetre" ve "Medar MTS Mobil Hız Tespit Radar Cihazı"nı inceledi.

Yavuz, gazetecilere, en önemli görevlerinin vatandaşların can güvenliğini ve emniyetini sağlamak olduğunu söyledi.

Son dönemde kentte EDS sistemini aktif hale getirdiklerini aktaran Yavuz ,"Gördük ki trafik ihlallerinin yüzde 40'ı maalesef kırmızı ışık ihlalleri. Bu nedenle bir kez daha vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya çağırıyorum. Özellikle kırmızı ışık ihlali yapan, aşırı sürat yapan ve alkol alarak araç kullanan şahısları bir kez daha buradan ikaz etmek istiyorum." diye konuştu.

Yavuz, Kocaeli'de trafik hareketliliğinin yoğun olduğuna işaret ederek, "Böylesine yoğun bir trafiğin olduğu şehirde hepimizin daha dikkatli ve daha duyarlı olması gerekir." dedi.

- Vali Yavuz, trafik birim personeline başarı belgesi verdi

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik birim personeli Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Vali Yavuz, gayretli çalışmalarından dolayı trafik birim personeline başarı belgesi vererek, tebrik etti.

# kocaeli trafik haftası, stant, Vali Seddar Yavuz, Kocaeli, polis, araç, trafik, Seddar Yavuz

09 May 2024 - 18:56 AA Kocaeli- Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.382.613 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

TEMİZLİK ELEMANI ARANIYOR

Yahyakaptan’da halı sahada yatılı çalışacak, TEMİZLİK ELEMANI aranıyor. Tel:  0532 421 27 15 - 0262 311 49 66

MOTOSİKLET TESLİMAT PERSONELİ ARANIYOR

HONDA Haldız Motosiklet’te görevlendirilmek üzere, *Sıfır motosikletlerin kontrolü ve teslimatını tamamlamakla görevli, *20-45 yaş arası BAY TESLİMA...

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL