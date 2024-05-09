Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu " Türkiye'nin Gücü Ödülleri" törenine katılarak konuşma yaptı.
09 May 2024 - 21:16- Dünya Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Türkiye'nin Gücü Ödülleri" törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Türkiye'nin Gücü Ödülleri" törenine katılarak konuşma yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.