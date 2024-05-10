Milli boksörü yılan ısırdı! Yoğun bakımda

Milli takım kampından dönen Topuz, dün beraberindeki milli sporcu Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş ile antrenman için Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisine gitti.

Kırsal alanda koşu gerçekleştiren Topuz'un ayağını yılan ısırdı.

Antrenör Akbaş tarafından ilk müdahalesi yapan Topuz, Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Milli sporcu, buradaki müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Topuz'un tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

TOPUZ'UN SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Rabia Topuz'un sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sporcunun sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Gözgeç, "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Düne göre bugün daha iyi, ilk kritik 24 saati atlattı, bugün de tedbir amaçlı yine yoğun bakımda tedavisi yapılıyor. Doktorlar durumunun iyi olduğunu, yarın normal servise çıkartabileceklerini söyledi." diye konuştu.

Kaynak: AA