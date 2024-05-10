Sürdürülebilir Sanat Kadın Kooperatifi açılıyor

SANATLA HAREKETE GEÇ
2023 yılında Naciye Özdemir başkanlığında ve 7 kadınla kurulmuş olup daha sonra ortak sayısı 17'ye ulaşan Koperatife İzmit Belediyesi tarafından tahsis edilen Kapanca Sokak’taki 23’üncü konakta açılışı yapılacak. Bugün saat 14.00’te gerçekleştirilecek açılışa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katılacak.
SANATIN GÜCÜ
Susako, sürdürülebilir bir gelecek ve kalkınma hedefi ile kurulan dernekte alanlarında yetkin öğretmenlerle Kocaeli’nin tarihi dokusu içerisinde çeşitli atölye çalışmalarıyla sürdürülebilir bir yaşam kültürü oluşturmayı hedefliyor. Sanatın birleştirici gücüyle yola çıkan Susako estetik dokunuşlarla ileri dönüşüm projeleri, kültür-sanat alanından toplumsal fayda yaratan atölyeler, eğitim programları, seminerler gerçekleştirerek öncelikle kadınların ve gençlerin sosyo-ekonomik hayata katılımını desteklemeyi planlıyor,
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.