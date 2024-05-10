“Karavan parkının yasal olarak bir sakıncası yok”

BURASI NİTELİK OLARAK BİR ŞEHİR OTOPARKI

Kocaeli Kamp ve Karavancılar Derneği Genel Sekreteri Orçun Sakız’da vatandaşları şikayetçi olduğu park konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sakız “Ben buraya ilk karavan çekenlerden biriyim. Ben şehir merkezinde oturuyorum ve benim oturduğum bölgede park yasağı var. Belediye benim aracım ve karavanım için otopark olarak bana burayı gösteriyor. Burada karavan artışı yaşanması sonrasında şikayetler oluşmaya başladı. Vatandaşlar sahile geldiğinde yer bulamadığını söylüyor ama burası sosyalleşebilecek bir yer değil. Burası nitelik olarak şehir otoparkı.

FİLOLARIN ARAÇLARI VAR

Seka Park sosyalleşmenin olduğunu bir alandır ve oranın otoparkında bir tane karavan göremezsiniz. Burası 7 bin 500 araçlık bir otopark. Bizim yer işgali yapmamız gibi bir durum söz konusu olamaz. Filoların burada birçok araç var. Biz mecburiyet olarak buradayız. Yasal olarak burada durmamızın hiçbir sakıncası yok. Sizin araç çekmeye ne kadar hakkınız varsa benim de karavan çekmeye ihtiyacım var. Burada insanlar araçları ile gelip onun yanına sandalye koyarken bizde karavanımızın önüne sandalye koyuyoruz.

DENETİM İÇİN DERNEK KURDUK

Karavanlarda uyuşturucu, fuhuş denetlenemez deniyor. Biz de bunları düşünüyoruz ve bunu denetlemek için dernek kurduk. Bu otoparkta bulunan karavanlarda kimin yaşadığını biliyoruz. Karavan olduğunda uyuşturucu ve fuhuş olur diyorlar ama araçlarda veya otobüslerde de bu olaylar meydana gelebilir. İnsanları karalamak adına yorumlar yazanlar bu kadar kolay bu yazıları yazmasın. Bize gelerek rahatsız olduklarını söylerlerse bizde kendilerine cevap veririz. Karavanları yan çekmemiz konusunda şikayetlere hakkında şunu söylemek istiyorum. Burada zabıtalar 4 metreden uzun olan kamyon, otobüs, karavan gibi araçları geçiş koridorları daralmasın diyerek yan park etmemizi söylüyor” dedi.