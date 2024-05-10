“Karavan parkının yasal olarak bir sakıncası yok”

BURASI NİTELİK OLARAK BİR ŞEHİR OTOPARKI
Kocaeli Kamp ve Karavancılar Derneği Genel Sekreteri Orçun Sakız’da vatandaşları şikayetçi olduğu park konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sakız “Ben buraya ilk karavan çekenlerden biriyim. Ben şehir merkezinde oturuyorum ve benim oturduğum bölgede park yasağı var. Belediye benim aracım ve karavanım için otopark olarak bana burayı gösteriyor. Burada karavan artışı yaşanması sonrasında şikayetler oluşmaya başladı. Vatandaşlar sahile geldiğinde yer bulamadığını söylüyor ama burası sosyalleşebilecek bir yer değil. Burası nitelik olarak şehir otoparkı.
FİLOLARIN ARAÇLARI VAR
Seka Park sosyalleşmenin olduğunu bir alandır ve oranın otoparkında bir tane karavan göremezsiniz. Burası 7 bin 500 araçlık bir otopark. Bizim yer işgali yapmamız gibi bir durum söz konusu olamaz. Filoların burada birçok araç var. Biz mecburiyet olarak buradayız. Yasal olarak burada durmamızın hiçbir sakıncası yok. Sizin araç çekmeye ne kadar hakkınız varsa benim de karavan çekmeye ihtiyacım var. Burada insanlar araçları ile gelip onun yanına sandalye koyarken bizde karavanımızın önüne sandalye koyuyoruz.
DENETİM İÇİN DERNEK KURDUK
Karavanlarda uyuşturucu, fuhuş denetlenemez deniyor. Biz de bunları düşünüyoruz ve bunu denetlemek için dernek kurduk. Bu otoparkta bulunan karavanlarda kimin yaşadığını biliyoruz. Karavan olduğunda uyuşturucu ve fuhuş olur diyorlar ama araçlarda veya otobüslerde de bu olaylar meydana gelebilir. İnsanları karalamak adına yorumlar yazanlar bu kadar kolay bu yazıları yazmasın. Bize gelerek rahatsız olduklarını söylerlerse bizde kendilerine cevap veririz. Karavanları yan çekmemiz konusunda şikayetlere hakkında şunu söylemek istiyorum. Burada zabıtalar 4 metreden uzun olan kamyon, otobüs, karavan gibi araçları geçiş koridorları daralmasın diyerek yan park etmemizi söylüyor” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Alp - Park etmekte sıkıntı yok sıkıntı arkadaşlar arası toplanma ve eğlence mekanına dönüştürülmesi.
Alp - Kardeş kendi ağzınla söylüyosun orası otopark sosyal yaşam alanı değil bi yere araç parket yanına iki üç araçlık yere sekiz on sandalye indir arkadaş ortamında vur patlasın çal oynasın böyle bi dünya varmı
Dudu - Benim de karavanım var . Yani insanlar bilip bilmeden yargılıyor üzülüyorum. Haftasonları haricinde evin önüne herkes gibi park etsek kabahat . Otoparka gitsek kabahat. İnsanlar neden bukadar yanlış düşünüyorlar? Ya sen aracını park ediyorsun ben karavanımı ne fark var? Aracımı 3 ay ellemeden park etsem kimse farkına bile varmaz karavan olunca neler neler konuşuluyor. .
Kanun Ve Adalet - Konuyu carptiriyor ve yalan söylüyor.
Burada problem bu alani işgal etmeleri ve bu alan içinde gecekondu olarak bu yerleri kullanip burada konaklayip yerlesiyorlar. Gecekondu kurmanın tabii ki hapis cezası var. Hapis cezası ortalama 3 yıl civarı.. orada bir kanun var. Ayrıca kamu alani isgal etmenin de suçu var Uygulanmamış olabilir bugüne kadar . Yetkililerin belli bazı sebepleri vardır..bu kişileri adalete sevketmemek için.. ancak bu kanun uygulandığı anda hapis cezaları uygulanacak.. bu kadar rahat yalan söyleme imkanı o zaman olmayacak..
Emniyeti ve valiliği göreve davet ediyoruz.
Esnaf - Resimde görüldüğü gibi 3 araçlık yere park yapılıyor...
İzmitli - Evet benide karavanın orda kimse birşey bulamdadı karavanları ortaya koyuyorlar baskanınızın dediği gibi orası şehir otoparkı bunun yanı sıra filo aracları var servis aracları var
Başkan - Çok haklı . Çalışmalarından dolayı tebrik ederim
Efecan - Hiçte öyle değil,,gezen ev tabiri kullanmak yerinde olur
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.