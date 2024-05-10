Bira fiyatları katlandı!

BİR KUTU BİRA 70-110 TL ARASINDA

Türkiye'de Tekel Bayileri tarafından gelen açıklamalara göre, biralara yeni zam geleceği ifade edildi. Buna göre de 33 ve 50 cl'lik biralar için yeni fiyat listeleri araştırılıyor. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, biraya zam geleceğini duyurdu.

RAKI YÜZDE 12,5 ZAMLANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Efe rakı grubuna yüzde 12,5 oranında zam gelmesinin ardından, Efe Gold 70'lik şişesi 969 liraya, Efe Göbek 70'lik şişesi ise 995 liraya yükselmişti.

BİRALARA NE KADAR ZAM GELECEK?

Efes Pilsen 50 cl Şişe Bira 70TL

Efes Glutensiz Bira 50 cl 85TL

Kırmızı Tuborg (Special) 85TL

Guinness Kutu Bira 44 cl 110TL

Heineken Bira 25 cl 50TL

Amsterdam Bira 105TL

Carlsberg Bira Kutu 50 cl 75TL

Frederik Bira (Brown Ale) 35 cl 85TL

Ürün Fiyat (TL)

50’lik Efes Pilsen Malt Şişe 66TL

50’lik Efes Pilsen Malt Kutu 66TL

50’lik Efes Pilsen Şişe 70TL

50’lik Efes Pilsen Kutu 70TL

50 cl Efes Extra 85TL

25 cl Efes Extra Shot 60TL

33’lük Efes Pilsen Kutu 60TL

50’lik Fıçı Yüksek Alkollü Kutu 75TL

50’lik Efes Fıçı Yüksek Alkollü Şişe 75TL

50 cl Efes Glutensiz 85TL

50’lik Efes Özel Seri Şişe (Depozitosuz) 65TL

1 LT Efes Pilsen Bira 110TL

50’lik Varım Bira Kutu 50TL

50’lik Everest Bira Kutu 50TL

Kaynak: Haber Merkezi