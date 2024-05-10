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- Ekonomi

Bira fiyatları katlandı!

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Türkiye’de Tekel Bayileri tarafından gelen açıklamalara göre biralara yeni zam gelecek. 33 ve 50 cl’lik bir kutu biranın fiyatı 70 ile 110 TL arasında değişecek.

Bira fiyatları katlandı! mask
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BİR KUTU BİRA 70-110 TL ARASINDA

Türkiye'de Tekel Bayileri tarafından gelen açıklamalara göre, biralara  yeni zam geleceği ifade edildi. Buna göre de 33 ve 50 cl'lik biralar için yeni fiyat listeleri araştırılıyor. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, biraya zam geleceğini duyurdu.

RAKI YÜZDE 12,5 ZAMLANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Efe rakı grubuna yüzde 12,5 oranında zam gelmesinin ardından, Efe Gold 70'lik şişesi 969 liraya, Efe Göbek 70'lik şişesi ise 995 liraya yükselmişti.

BİRALARA NE KADAR ZAM GELECEK?

Efes Pilsen 50 cl Şişe Bira 70TL
Efes Glutensiz Bira 50 cl 85TL
Kırmızı Tuborg (Special) 85TL
Guinness Kutu Bira 44 cl 110TL
Heineken Bira 25 cl 50TL
Amsterdam Bira 105TL
Carlsberg Bira Kutu 50 cl 75TL
Frederik Bira (Brown Ale) 35 cl 85TL

Ürün Fiyat (TL)

50’lik Efes Pilsen Malt Şişe 66TL
50’lik Efes Pilsen Malt Kutu 66TL
50’lik Efes Pilsen Şişe 70TL
50’lik Efes Pilsen Kutu 70TL
50 cl Efes Extra 85TL
25 cl Efes Extra Shot 60TL
33’lük Efes Pilsen Kutu 60TL
50’lik Fıçı Yüksek Alkollü Kutu 75TL
50’lik Efes Fıçı Yüksek Alkollü Şişe 75TL
50 cl Efes Glutensiz 85TL
50’lik Efes Özel Seri Şişe (Depozitosuz) 65TL
1 LT Efes Pilsen Bira 110TL
50’lik Varım Bira Kutu 50TL
50’lik Everest Bira Kutu 50TL

Kaynak: Haber Merkezi

# ifade, yeni, Türkiye, hafta

10 May 2024 - 09:05 - Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Metin Sert - At yemine o kadar para veriyorlar,bedava hamallık yapıyorlar.....Alkol şekerdir,şeker yağdır;yağ göbek yapar damarları tıkar.Alın size kalp krizi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mayıs 10:27
02

Bira Meşrubattır. - 110 tl olaya bak arkadaş 3 dolara tekamül ediyor.dünyada 3 dolara bira içen başka ülke yoktur.Benzin dünyanın en pahalısı,bira dünyanın en pahalısı,otomotiv ÖTV yüzünden en pahalı.Ne ucuz arkadaş bu ülkede?

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 10 Mayıs 09:30
01

Vatandaş - İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Cinayetlerin, kavgaların %80'i alkol etkisi ile vukuu buluyor, alkol yüzünden trafikte her yıl yüzlerce can yok oluyor, sakat kalıyor. İçki denen pislik tamamen ortadan kalkmalıdır.

Yanıtla . 3Beğen . 3Beğenme 10 Mayıs 09:28
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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