KOSTÜ, Darıca'ya yeni meslek yüksekokulu açacak

BÖLGE CANLANACAK

KOSTÜ Meslek Yüksekokulu'nun açılmasıyla birlikte, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası gibi bölgelerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatının canlanması öngörülüyor.

Avrupa Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu'nun liderliğinde, KOSTÜ'nün Darıca'da açılacak olan Meslek Yüksekokulu için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Bu yeni okulun, sağlık ve teknoloji alanlarında eğitim vermesi planlanıyor ve böylece KOSTÜ'nün ikinci Meslek Yüksekokulu olacak.

MARMARA METRO DURAĞINA YAKIN OLACAK

KOSTÜ'nün Darıca'da Marmaray Durağı'na yakın bir yerde yer alacak olan bu Meslek Yüksekokulu projesinin, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası gibi bölgelerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlaması öngörülüyor. Bu projenin bölgeye katma değer kazandırması ve esnafın da bu gelişmeden olumlu yönde etkilenmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi