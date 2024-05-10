KOSTÜ, Darıca'ya yeni meslek yüksekokulu açacak

BÖLGE CANLANACAK
KOSTÜ Meslek Yüksekokulu'nun açılmasıyla birlikte, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası gibi bölgelerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatının canlanması öngörülüyor.
Avrupa Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu'nun liderliğinde, KOSTÜ'nün Darıca'da açılacak olan Meslek Yüksekokulu için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Bu yeni okulun, sağlık ve teknoloji alanlarında eğitim vermesi planlanıyor ve böylece KOSTÜ'nün ikinci Meslek Yüksekokulu olacak.
MARMARA METRO DURAĞINA YAKIN OLACAK
KOSTÜ'nün Darıca'da Marmaray Durağı'na yakın bir yerde yer alacak olan bu Meslek Yüksekokulu projesinin, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası gibi bölgelerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlaması öngörülüyor. Bu projenin bölgeye katma değer kazandırması ve esnafın da bu gelişmeden olumlu yönde etkilenmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Fani̇ - BU TARZ OKULLAR İÇİN EN İDEAL YER MİLLET BAHÇESİNİN HASTANE ALTINA KALAN KISMIDIR FAKÜLTELER MESLEK OKULLARI VESSELAM
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.