CHP Kocaeli Milletvekili Kanko: "Engelli kamu görevlilerinin emeklilik hakları düzeltilmeli"

ENGELLERİ KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUNLARINI DİLE GETİRDİ

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, engelli kamu görevlilerinin emeklilik döneminde yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Kanko, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapan engelli memurların emeklilik haklarının düzeltilmesi çağrısında bulundu.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ZORLUKLARLA KARŞILAŞIYORLAR

Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada Kanko, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi engelli kamu görevlilerinin emekli olduklarında karşılaştıkları zorluklara vurgu yaparak, hükümete bu sorunları giderme çağrısı yaptı. Engelli memurların emekli olduklarında aldıkları maaşın düşük olması ve yaşam zorluklarına karşı yeterli gelir sağlayamamaları sorununa dikkat çekti.

71 BİN KAMU ENGELLİ GÖREVLİSİ BULUNUYOR

Milletvekili Kanko, açıklaması şöyle: “Bugün itibariyle 70 bin 788 dolayında, 657 sayılı kanuna tabi engelli kamu görevlisi bulunmakta. Bu engelli memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 19. maddesine göre, özel kanunlarında yazılı, belirli şartlar içinde emeklilik haklarına sahipler. Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 28. maddesine göre, emekli aylıkları, belirlenen katsayılara göre bağlanmakta ve büyük bir düşeşe sebebiyet vermektedir. Bu durum, engelli memurların emekli maaşlarının düşük olmasına ve yaşam zorluklarına karşı yeterli gelir sağlayamamasına neden olmaktadır.

SAĞLIK SORDUNLARI VE KRONİK HASTALIKLARLA KARŞILAŞIYORLAR

Yaş ilerledikçe karşılaştıkları sağlık sorunları ve kronik hastalıklara karşı verdikleri mücadelede engelli vatandaşlarımızın yanında olmak adına; CHP olarak bu sorunu dile getirmek ve engelli kamu görevlilerinin emekli olduklarında çalışırken aldıkları maaşın pozitif ayrımcılık yaparak makul düzeye yükseltilmesini sağlayacak bir düzenleme yapılmasını talep etmekteyiz.

YAŞAM KALİTELERİNİ ARTIRMALIYIZ

Talebimizin yerine getirilmesi, engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması, sosyal güvenlik haklarının korunması ve eşitlik ilkesinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Engelli kamu görevlileri, çalışırken gösterdikleri performans, katkı ve fedakârlık ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, emekli olduklarında da hak ettikleri maaşı almaları, hem kendilerinin hem de ailelerinin refahını artıracaktır.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi