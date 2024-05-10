SEDAŞ işvereni teklif sundu: TES-İŞ kabul etmedi

GÖRÜŞMELER OCAK’TA BAŞLAMIŞTI
24 Ocak’ta başlayan ve birçok kez bir araya gelen taraflar anlaşamamıştı. Çünkü SEDAŞ’ın yeni ortağı Torunlar, mevcut ortakla henüz görüşmediği için teklif sunulamamıştı.
Taraflar önceki gün Ankara’da sendika merkezinde yeniden bir araya geldi. SEDAŞ yönetimi ilk kez teklif sundu. Ancak, işçi sendikası TES-İŞ beklentilerden uzak olan bu teklifi kabul etmedi. Görüşme sonuçsuz kaldı.
13 MAYIS PAZARTESİ BİR ARAYA GELECEKLER
SEDAŞ ile TES-İŞ sendikası 13 Mayıs Pazartesi günü yeniden bir araya gelecek. Görüşmeler bu kez SEDAŞ’ın Sakarya'daki genel merkez binasında gerçekleştirileceği öğrenildi. TES-İş Sendikası’nın, sözleşmenin 1 Ocak 2024-31 Aralık 2025 tarihlerini kapsamasını ve ciddi bir zam talebinde bulunması, yevmiyelerin 1.000 TL’ye yükseltilmesini ve ardından bu rakam üzerinden yüzde 50 zam yapılmasını istiyor. Ayrıca, sosyal hakların yüzde 70 artırılmasını talep ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.