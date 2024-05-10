SEDAŞ’ta kritik görüşme pazartesi

YÜKSEK HAKEM RİSKİ YÜKSEK

SEDAŞ’ta örgütlü olan TES-İş Sendikası ile işveren arasında 24 Ocak’ta başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıkmadı. Sözleşmenin yasal sürecinde anlaşma çıkmaması nedeniyle arabulucu süreci başladı. Geçtiğimiz ay arabulucu süreci biten sözleşmede sendika ek süre talep etti. Talep edilen ek sürede arabulucu ile son görüşme pazartesi günü yapılacak. Bu görüşmede anlaşma çıkmazsa sözleşme Yüksek Hakem Heyeti’ne girecek. Sendika sözleşmenin yüksek hakeme gitmeden masada bitirilmesini istiyor.

İŞVEREN YÜZDE 50 TEKLİF ETTİ

TES-İş Sakarya Şubesi işverene verdiği taslakta asgari ücret düzeyinde ücret alan SEDAŞ çalışanlarının 660 lira olan yevmiyelerinin 1000 liraya çıkartılarak üzerine yüzde 50 zam yapılmasını istedi. Ayrıca sosyal haklara da yüzde 100 oranında zam yapılması istendi. Sendikanın verdiği taslakta idari maddeler üzerinde anlaşma sağlandı ancak masaya ücret teklifi getirmedi. Masaya ücret teklifi getirmeyen SEDAŞ işvereni, EPDK’nın elektriğe zam yapmaması gerekçesi ile zam teklifi vermediği söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi