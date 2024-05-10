Kamuya 57 bin personel alınacak! Kadrolar belli oldu, tarihler ve başvuru şartları açıklandı

Sağlık Bakanlığı: 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek. Bu alımların 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Alımlar içerisinde 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip pozisyonları bulunuyor.
Orman Genel Müdürlüğü: Taşra teşkilatlarında görev almak üzere 26 orman muhafaza memuru ve 20 orman mühendisi alımı yapılacak. Başvurular 29 Nisan'da başlayacak ve 9 Mayıs'ta sona erecek.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü: Eskişehir'deki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162, Balıkesir'deki Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü'ne 56 olmak üzere toplamda 218 sürekli işçi ve memur alımı yapılacak.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu: 15 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Başvurular 6 Mayıs'ta başlayacak ve 24 Mayıs'ta sona erecek.
TÜRK ŞEKER: Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, fabrikalarında görev almak üzere 390 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar için çeşitli pozisyonlarda işçiler aranıyor.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı için 11 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek. Başvurular 6 Mayıs'ta başlayacak ve 10 Mayıs'ta sona erecek.
TÜBİTAK: Ankara ve Kocaeli illerinde görev almak üzere 236 araştırmacı ve teknik destek personeli alımı yapılacak. Başvurular 13 Mayıs'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Merkez teşkilatında görev almak üzere 45 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Başvurular e-Devlet uygulaması üzerinden 24 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.