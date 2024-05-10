Kamuya 57 bin personel alınacak! Kadrolar belli oldu, tarihler ve başvuru şartları açıklandı

Sağlık Bakanlığı: 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek. Bu alımların 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Alımlar içerisinde 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip pozisyonları bulunuyor.



Orman Genel Müdürlüğü: Taşra teşkilatlarında görev almak üzere 26 orman muhafaza memuru ve 20 orman mühendisi alımı yapılacak. Başvurular 29 Nisan'da başlayacak ve 9 Mayıs'ta sona erecek.



Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü: Eskişehir'deki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162, Balıkesir'deki Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü'ne 56 olmak üzere toplamda 218 sürekli işçi ve memur alımı yapılacak.



Kişisel Verileri Koruma Kurumu: 15 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Başvurular 6 Mayıs'ta başlayacak ve 24 Mayıs'ta sona erecek.



TÜRK ŞEKER: Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, fabrikalarında görev almak üzere 390 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar için çeşitli pozisyonlarda işçiler aranıyor.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı için 11 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek. Başvurular 6 Mayıs'ta başlayacak ve 10 Mayıs'ta sona erecek.

TÜBİTAK: Ankara ve Kocaeli illerinde görev almak üzere 236 araştırmacı ve teknik destek personeli alımı yapılacak. Başvurular 13 Mayıs'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Merkez teşkilatında görev almak üzere 45 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Başvurular e-Devlet uygulaması üzerinden 24 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.