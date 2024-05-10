Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
10 May 2024 - 09:37- Ekonomi G:

Kamuya 57 bin personel alınacak! Kadrolar belli oldu, tarihler ve başvuru şartları açıklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Memur olma hayali kuran vatandaşlar için büyük bir fırsat doğdu. Kamu kurumlarının personel alımı ilanları Resmi Gazete ‘de yayımlandı ve toplamda 20 kamu kurumu, 57 bin 192 personel alımı yapacak. Bu alımlarda 4 bakanlık da yer alıyor.

Kamuya 57 bin personel alınacak! Kadrolar belli oldu, tarihler ve başvuru şartları açıklandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sağlık Bakanlığı: 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek. Bu alımların 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Alımlar içerisinde 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip pozisyonları bulunuyor.

Orman Genel Müdürlüğü: Taşra teşkilatlarında görev almak üzere 26 orman muhafaza memuru ve 20 orman mühendisi alımı yapılacak. Başvurular 29 Nisan'da başlayacak ve 9 Mayıs'ta sona erecek.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü: Eskişehir'deki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162, Balıkesir'deki Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü'ne 56 olmak üzere toplamda 218 sürekli  işçi ve memur alımı yapılacak.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu: 15 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Başvurular 6 Mayıs'ta başlayacak ve 24 Mayıs'ta sona erecek.

TÜRK ŞEKER:  Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, fabrikalarında görev almak üzere 390 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar için çeşitli pozisyonlarda işçiler aranıyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı için 11 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek. Başvurular 6 Mayıs'ta başlayacak ve 10 Mayıs'ta sona erecek.

TÜBİTAK: Ankara ve  Kocaeli illerinde görev almak üzere 236 araştırmacı ve teknik destek personeli alımı yapılacak. Başvurular 13 Mayıs'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Aile ve  Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Merkez teşkilatında görev almak üzere 45 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Başvurular e-Devlet uygulaması üzerinden 24 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

# Kocaeli, Türkiye, sosyal, işçi, Balıkesir

10 May 2024 - 09:37 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.450.215 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

TEMİZLİK ELEMANI ARANIYOR

Yahyakaptan’da halı sahada yatılı çalışacak, TEMİZLİK ELEMANI aranıyor. Tel:  0532 421 27 15 - 0262 311 49 66

MOTOSİKLET TESLİMAT PERSONELİ ARANIYOR

HONDA Haldız Motosiklet’te görevlendirilmek üzere, *Sıfır motosikletlerin kontrolü ve teslimatını tamamlamakla görevli, *20-45 yaş arası BAY TESLİMA...

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL