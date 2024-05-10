Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelecek. Saat 14.30'da başlayacak görüşme Beştepe'de gerçekleştirilecek.
EN SON 29 NİSAN'DA GÖRÜŞTÜLER
İki lider en son 29 Nisan'da Bahçeli'nin Çayyolu'ndaki konutunda 45 dakika görüşmüştü. Yerel seçim sonrası ilk kez yüz yüze görüşen liderler, başta yeni anayasa çalışmaları olmak üzere gündemdeki konuları ele aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.