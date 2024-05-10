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İkinci el otoda satışlar durdu: İlan çok, alan yok!

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Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde hem sayı hem de fiyat olarak sınırları zorlayan 2. el otomobil piyasasında bugün adeta yaprak oynamıyor. Satışlar tamamen dururken ilan sitelerindeki araç sayısı da artıyor. Aracını satmak isteyen birçok vatandaş, eski yöntem cam ilanları ile alıcı bulmaya çalışıyor. Peki satışlar neden durdu, fiyatlar düşer mi?

İkinci el otoda satışlar durdu: İlan çok, alan yok! mask
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Geçtiğimiz sene sıfır otomobile ulaşım sorunu ve yatırım aracı olarak görülmesi nedeniyle ikinci el otomobil piyasası hem sayı hem de fiyat olarak sınırları zorlamıştı.  Bugün ise ikinci el piyasası durma noktasına geldi. Alıcı olmadığı için araç satış sitelerinde ilan sayıları zirve yapmış durumda. 

YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI

Yüksek mevduat faizleri hem alıcıyı hem de satıcıyı etkiliyor. 

Yüksek kredi fazileri araç almak isteyenleri zora sokarken, yüksek mevduat getirisi de araç sahiplerini etkiliyor.  

Geçtiğimiz dönemde yatırım aracı olarak görülen otomobiller yüksek mevduat faizleri nedeniyle yatırım aracı olmaktan çıktı. Bu nedenle parasını faizde değerlendirmek isteyenler ilan sitelerine akın etti. 

Popüler araç ilan sitelerinde Nisan ayında 750 binin biraz üzerinde olan ilan sayısı bugün 1 milyona yaklaşmış durumda.  

Ancak yılbaşından önce ikinci el araç satışında ortalama süre 15 gün iken, bugün 2 aya kadar çıkmış durumda. 

FİYATLAR DÜŞER Mİ?

Geçtiğimiz yıl sıfır araç fiyatlarını bile geçen ikinci el araç fiyatları, alınan tedbirler ve yasaklarla geriledi. 

Sıfır araç girişinin artması ve kampanyalarla birlikte ise ikinci elde satışlar yeni yılda durma noktasına geldi.  Buna rağmen fiyatlarda yüksek bir düşüş beklenmiyor. Geçmişte olduğu gibi fahiş şekilde bir artış yaşanmasa da düzenli şekilde aylık yüzde 3 ila 5 oranında artmaya devam ediyor. 

Uzmanlara göre sıfır otomobil pazarındaki düşük fiyatla satılan 2023 model araçlar tükendiğinde, yüksek fiyatlı 2024 modele ulaşamayanlar, ikinci eli daha hareketli hale getirecek. 

CAM İLANLARI GERİ DÖNDÜ

İkinci el araç piyasasında yaşanan durgunluk ve ilan sitelerindeki sınırlı gün verilen ilan hakları, araç sahiplerini geleneksel yöntemlere yönlendirdi. Aracını satmak isteyen birçok vatandaş, eski yöntem cam ilanları ile alıcı bulmaya çalışıyor.

Yaklaşık 1,5 aydır aracını satmaya çalıştığını belirten Zafer Kıran, “İlk aracımı siteye koymuştum. Bir ay sonunda ikinci ay için site ücret talep etti. Bende bu yüzden eski sisteme dönerek aracımın camına ilan yapıştırdım. Bu şekilde arayan soran daha çok olmaya başladı. Ben yollarda da çok fazla görmeye başladım. İnsanlar bu şekilde aracı canlı görmüş oluyor ve ona göre numaradan arayabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

# yeni, araç

10 May 2024 - 10:01 - Ekonomi --- Okunma

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