Vince çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Onur Güler idaresindeki otomobil, Merzifon-Çorum karayolu 22. kilometresinde Cihat Usta yönetimindeki vince arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Onur Güler'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.