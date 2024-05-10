Bingöl'de silahlı saldırı: 1 ölü

Kültür Mahallesi'ndeki ekmek fırınında B.O'ya, kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli silahıyla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından ve başından yaralanan B.O. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.O. yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA