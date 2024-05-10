Bingöl'de silahlı saldırı: 1 ölü

Kültür Mahallesi'ndeki ekmek fırınında B.O'ya, kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli silahıyla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından ve başından yaralanan B.O. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.O. yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.