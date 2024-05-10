Kocaeli Devlet Hastanesi'nde "5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü" etkinliği

Etkinlikte hastanenin farklı bölümlerinde interaktif stantlar kurularak el hijyeninin önemi üzerine bilgilendirici sunumlar yapıldı ve katılımcılara doğru el yıkama teknikleri gösterildi.
Kaynak: Bülten
Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen ve her yıl 5 Mayıs'ta kutlanan Dünya El Hijyeni Günü, Kocaeli Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen bir dizi etkinlikle kutlandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.