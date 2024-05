Büyükakın, Hemşireler Gününü kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hemşirelerimiz; hastaneler, sağlık ocakları ya da klinikler gibi mekânsal sınırlamanın da ötesinde yaşamın her yerindeler. Bunu en iyi pandemi ve deprem gibi afet hallerinde gördük. Cadde cadde, sokak sokak cansiparene şekilde, bir yaraya merhem olmak için çırpınan hemşirelerimiz vardı. Sağlık sektörünün her zaman vazgeçilmezi konumunda olan hemşirelerimiz, toplumumuzun en zor zamanlarında da ön saflardaydı. Onlara her daim çok şey borçluyuz. Bizler de bu borcu Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık konusunda üzerimize düşeni yaparak ödemeye çalışıyoruz. Bu düşüncelerle bu kutsal mesleği icra eden tüm kardeşlerimizin 12 Mayıs Hemşireler Gününü kutluyor ve her daim yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum."

Kaynak: Bülten