İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

D-100 Karayolunun İstanbul istikametinde ilerleyen Bulut G. idaresindeki 34 BTF 453 plakalı SUV tipi araç, Gebze Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde Ercan B. yönetimindeki 16 AEA 882 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.