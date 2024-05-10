Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
10 May 2024 - 11:15- Ekonomi G:

Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi günü açıklayacağız

ABONE OL Google News Sayfamız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf ve tedbir paketinin pazartesi günü açıklanacağını duyurdu. Şimşek, ekonomi programının geçiş dönemi içerdiğini belirterek, "Nihai amacımız sürdürülebilir yüksek büyüme" dedi. Vergileri artırmayacaklarını vurgulayan Şimşek, "Enflasyon kalıcı bir şekilde aşağı gelecek" şeklinde konuştu.

Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi günü açıklayacağız mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da Türkiye'nin ATM Merkezi-TAM projesinin lansmanında açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, "Biz yatırımı, istihdamı, üretimi ve özellikle ihracatı önceliklendireceğiz. Biz verimlilik ekonomisi peşindeyiz, tasarruf istiyoruz. Tasarruf yaptığınız ölçüde yatırımları artırabilirsiniz." dedi.

Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte tasarruf ve verimlilik paketinin gelecek hafta pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.

Vergileri artırmayacaklarını belirten Şimşek, "Enflasyon kalıcı bir şekilde aşağı gelecek. En önemli hedefimiz enflasyonun tek haneye inmesi, bunun için ne gerekiyorsa yapacağız." şeklinde konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Nihai amacımız sürdürülebilir yüksek büyüme. Bu program bir geçiş dönemi içeriyor. Özellikle dezenflasyona geçiş dönemi öngördük. Ekonomi programı çalışıyor. Programın merkezinde yeniden dengelenme var yani makroekonomide dengesizlik giderilmesi var. Kur ve faiz sübvansiyonuya bir yere varamayız. Sürdürebilir yüksek büyümeye doğru önemli bir çıkış olacak.

ALTIN İTHALATI UYGULAMASI

Cari açığı yüzde 2,5'in altına düşüreceğiz. Türkiye, yüzde 2,5'lik cari açık ile çok hızlı rezerv birikimine gidebilir.

Altın ithalatındaki normalleşme bunu getirir. Altın ithalatı uygulamasından çıkar çevreleri menun değil. 

Biz yatırımı, istihdamı, üretimi ve özellikle ihracatı önceliklendireceğiz. Biz verimlilik ekonomisi peşindeyiz, tasarruf istiyoruz. Tasarruf yaptığınız ölçüde yatırımları artırabilirsiniz.

"FİNANSMANA ERİŞİM SORUNU YOK"

Bankalara finansmana erişimi iyi bir noktaya geldi, finansmana erişimde sorun yok. Program çok iyi çalışıyor, küresel finansmana erişimde sorun yok. Uluslararası bankalarda Türkiye'nin konumu çok güçlüdür. Hazinemiz çalışıyor, programımız da çalıştığına göre Türkiye'ye ilgi artacaktır.

Şu anda kredi derecelendirme kuruluşları notumuzu artırıyor. Hepsinde görünüm pozitif, bu ne demek, notumuzu daha da artıracaklar. Türkiye'nin risk primi geriliyor, bu sayede finansman maliyetimiz azalıyor.

"VERGİLERİ ARTIRMAYACAĞIZ"

Enflasyon yüksek, mayısta da yükselecek diyebilirler ama son 12 ayda ülkemizde deprem yaşandı. Bunun sektörel olarak bütçe açığı olarak baskısı var. Bütçe açığının yüzde 10'lara çıkmaması için aldığımız tedbirlerin bir kısmı enflasyonistti ama bir kerelikti.

Bazı vergileri artırdık, bu sene artırmayacağız. O zaman bu etkiler temmuz, ağustos ayında ortadan kalkacak.  Enflasyon kalıcı bir şekilde aşağı gelecek.

En önemli hedefimiz enflasyonun tek haneye inmesi, bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. 

TASARRUF PAKETİ AÇIKLANIYOR

Gelecek hafta pazartesi günü tasarruf tedbir paketini açıklayacağız. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bilrikte tasarruf verimlilik pakenini açıklayacağız.

Önümüzdeki dönemde bu dezenflasyon sürecini nasıl yöneteceğiz, onunla ilgili çalışmalarımız aralıksız devam edecek.

İHRACARA GÜÇLÜ DESTEK AÇIKLAMASI

İhracatçımızı güçlü bir şekilde destekleyeceğiz, verimlilik ve rekabet gücü artışı noktasında Hiç tereddüt etmeyeceğiz.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi en kritik hedeflerimizden biri, bunun ön koşulu fiyat istikrarıdır.

# VAR, Türkiye, İstanbul, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta

10 May 2024 - 11:15 - Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.450.215 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

SAHAN YEMEK PERSONEL ARIYOR

AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, SERVİS ELEMANI VE ŞÖFÖR alımı yapılacaktır. SAHAN YEMEK TOPTAN GIDA VE İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ İletişim: Hilal Gidici Sa...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL