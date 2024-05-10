Valilik uyardı: Toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Kocaeli’de bugün başlaması beklenilen toz taşınımının 12 Mayıs Pazar günü sabah saatlerine kadar devam edeceği öngörüldü. İl genelinde etkili olacak toz taşınımına ilişkin Kocaeli Valiliği uyarılarda bulundu. Valilik tarafından yapılan paylaşımda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma günü Marmara genelinde görülmesi beklenen toz taşınımının 12.05.2024 Pazar sabah saatlerinde sona ereceği tahmin ediliyor. Toz taşınımının oluşturabileceği hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi - İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.