Türkiye Drift Şampiyonası için geri sayım başladı

Kapı kapıya devir çeviren profesyonel drift araçları, duman dumana lastikler, keskin virajlar ve hızın doruklarında nefes kesen mücadeleler 12 Mayıs pazar günü saat 12.00’den itibaren TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde yaşanacak. Türkiye Drift Şampiyonası ve yeni başlayan pilotlara açık TOSFED Drift Kupası’nın ilk yarışları için detaylı bilgi www.apexmasters.com adresinde yer alıyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.