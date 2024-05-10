Kent Konseyi Gençlik Meclisi Vali Yavuz’a sahip çıktı

GENÇLER BİLİNÇLENDİRİLMELİ
Kocaeli Üniversitesi önünde toplanan Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi şu açıklamayı yaptı, “Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak Kocaeli gençliğinin bir takım yanlış yönlendirmeler ve çarpıtılmış beyanlarla yanıltılmasına, kutuplaştırılmasına ve asıl amacın hatalı aksettirilerek başlatılan linç çalışmalarının içinde olmayacağız. Asıl meselemiz olan; sokaklarda bilinçli tedbirlerin alınmasıyla güvenli bir ortam oluşturmak ve sokak hayvanlarının korunması, bakımı ve ıslahı konusunda gençlerimizi bilinçlendirmek adına bu basın açıklamasını yapmayı gerekli gördük.
VALİLİK KANUNLARI HATIRLATTI
Valiliğimiz tarafında insan, çevre ve başkaca hayvanların sağlığını tehdit eden sokak hayvanlarının saldırıları sonucu yaralanmaların artması ve toplumda konuyla ilgili taleplerin oldukça yüksek seviyelere ulaşması neticesinde açıklama ve hatırlatma yaptığı yazısı ile, konu ile ilgili kanun maddeleri sıralanmış ve yine kanunda atıf yapılan ilgili kuruluşlar göreve çağrılmıştır.
BELEDİYELERİ GÖREVE ÇAĞIRDI
Büyükşehir ve İlçe Belediyelere gönderilen yazı; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Daire Yönetmelik maddelerinin gereklerinin ilgili belediyeler tarafından yerine getirilmesinin hatırlatılması, ilgili kanun ve yönetmeliklerin uygulanması gerektiğine dair bilgilendirme metninden ibarettir.
VALİLİK HEDEF ALINDI
Valiliğimiz tarafından yapılan açıklamanın; asıl amacı kanun ve yönetmelik kurallarının yerine getirilmesi hatırlatılarak, güvenli bir ortam oluşturmak olan yazının; sokak hayvanlarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik bir emir gibi gösterilerek çarpıtılmasını, açıklamanın belli kısımlarının cımbızlanarak kanun maddelerine yapılan atıfla Kocaeli valiliğini hedef göstererek algı yapılmasını şiddetle kınıyoruz. Açıklamamızı yaptığımız Kocaeli Üniversitesi ile bilinçli gençliğimizi, tüm gençlik örgütlerimizi sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri, sokakların daha güvenli olması için alınan bu gibi tedbirlere destek olmaya davet ediyoruz” şeklinde ifade ettiler.
Kaynak: Bülten
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.