Kent Konseyi Gençlik Meclisi Vali Yavuz’a sahip çıktı

GENÇLER BİLİNÇLENDİRİLMELİ

Kocaeli Üniversitesi önünde toplanan Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi şu açıklamayı yaptı, “Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak Kocaeli gençliğinin bir takım yanlış yönlendirmeler ve çarpıtılmış beyanlarla yanıltılmasına, kutuplaştırılmasına ve asıl amacın hatalı aksettirilerek başlatılan linç çalışmalarının içinde olmayacağız. Asıl meselemiz olan; sokaklarda bilinçli tedbirlerin alınmasıyla güvenli bir ortam oluşturmak ve sokak hayvanlarının korunması, bakımı ve ıslahı konusunda gençlerimizi bilinçlendirmek adına bu basın açıklamasını yapmayı gerekli gördük.

VALİLİK KANUNLARI HATIRLATTI

Valiliğimiz tarafında insan, çevre ve başkaca hayvanların sağlığını tehdit eden sokak hayvanlarının saldırıları sonucu yaralanmaların artması ve toplumda konuyla ilgili taleplerin oldukça yüksek seviyelere ulaşması neticesinde açıklama ve hatırlatma yaptığı yazısı ile, konu ile ilgili kanun maddeleri sıralanmış ve yine kanunda atıf yapılan ilgili kuruluşlar göreve çağrılmıştır.

BELEDİYELERİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Büyükşehir ve İlçe Belediyelere gönderilen yazı; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Daire Yönetmelik maddelerinin gereklerinin ilgili belediyeler tarafından yerine getirilmesinin hatırlatılması, ilgili kanun ve yönetmeliklerin uygulanması gerektiğine dair bilgilendirme metninden ibarettir.

VALİLİK HEDEF ALINDI

Valiliğimiz tarafından yapılan açıklamanın; asıl amacı kanun ve yönetmelik kurallarının yerine getirilmesi hatırlatılarak, güvenli bir ortam oluşturmak olan yazının; sokak hayvanlarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik bir emir gibi gösterilerek çarpıtılmasını, açıklamanın belli kısımlarının cımbızlanarak kanun maddelerine yapılan atıfla Kocaeli valiliğini hedef göstererek algı yapılmasını şiddetle kınıyoruz. Açıklamamızı yaptığımız Kocaeli Üniversitesi ile bilinçli gençliğimizi, tüm gençlik örgütlerimizi sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri, sokakların daha güvenli olması için alınan bu gibi tedbirlere destek olmaya davet ediyoruz” şeklinde ifade ettiler.

Kaynak: Bülten