Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
10 May 2024 - 11:52- Türkiye G:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargının yıpratılmasına asla izin vermeyiz"

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Devlet adalet ile hükmettiği, adalet dağıttığı müddetçe güçlüdür.” dedi. Yargı kurumlarının eleştirilemez olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kararlarına itiraz edebiliriz. Ancak yargının yıpratılmasına asla izin vermeyiz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargının yıpratılmasına asla izin vermeyiz" mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştay’ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nde bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri idarenin yargısal denetimidir. Bu ilkenin hayata geçmesi ancak idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olmasına bağlıdır. Bu misyonun ülkemizdeki temsilcisi de Danıştay’dır. Danıştayımız, kamu ile vatandaş arasındaki ihtilafların çözümünde nihai karar vericidir.

Makamlarımız ve ünvanlarımızdan öte 85 milyonun bir ferdi olarak hepimiz şu gerçeğe yürekten inanıyoruz; nasıl geç gelen adalet adalet değilse, topluma güven veren ve erişilebilir adalet sistemi de bekamızın güvencesidir. Devlet, adaletle hükmettiği, adalet dağıttığı müddetçe güçlüdür. Dimdik ayaktadır. Adaletin olmadığı yerde huzur, refah olmaz.

“PEK ÇOK ADALETSİZLİĞE ŞAHİTLİK ETMEK ZORUNDA KALDIK”

Biz adalete büyük önem veren ama pek çok adaletsizliğe şahitlik etmek zorunda kalan bir milletiz. 27 Mayıs darbecilerinin gerçek bir mahkemeden ziyade kötü bir tiyatroyu andıran Yassıada’da işledikleri hukuk katliamlarını unutmuyoruz. 12 Eylül dikta rejiminin, bir sağdan, bir soldan darağacına gönderdiği gençlerin acısı hiç dinmedi. 28 Şubat döneminde adeta koro halinde darbecilere alkış tutanların, hukuk sistemimize verdikleri zararın telafisi yıllar aldı. 17-25 Aralık yargı-emniyet girişiminin faillerinin sebep oldukları sıkıntıların hala yükünü çekiyoruz. 15 Temmuz’da ödediğimiz ağır bedeller ise ortadadır. Adalet sistemimiz, bir dönem darbecilerin, bir dönem kendini milletten üstün gören yapıların bir dönem de FETÖ’nün sultasına maruz kaldı.

"YARGI KURUMLARI ELEŞTİRİLEMEZ DEĞİLDİR"

Son yıllarda bu mahfillere yazılı, görsel ve dijital mecralarıyla medyanın ve sosyal medyanın eklendiği görülüyor. Medyanın ve sosyal medyanın millet namına denetim vazifesi üstlenmesi demokrasimiz için bir kazançtır ama mahkeme kurup sağa, sola yargı dağıtma boyutuna asla varmamalıdır.

Yargı kurumları eleştirilemez değildir. Kararlarına itiraz edebiliriz. Ancak yargının yıpratılmasına asla izin vermeyiz. Güçlü, tarafsız, bağımsız, iyi ve seri işleyen bir adalet sistemi evlatlarımıza bırakabileceğimiz kıymetli bir mirastır.

"YARGININ İDEOLOJİK KAMPLAŞMADAN UZAK DURMASINI TEMİN ETMEMİZ GEREKİYOR"

Yargının yasama ve yürütmeye müdahalesi nasıl yanlışsa, yargının siyasi tartışmaların içine çekilmesi de o denli hatalıdır. İktidarı ve muhalefeti ile basını ve sivil toplumuyla hep birlikte yargımızın ideolojik kamplaşmadan uzak durmasını temin etmemiz gerekiyor. Ülkenin selameti yerine belli bir zümrenin menfaatini gözeten dar kadrocu anlayışların devletimizin kurumları içinde tekrar yuvalanmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda hepimizin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi şarttır.

# sosyal, HER

10 May 2024 - 11:52 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.450.215 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

SAHAN YEMEK PERSONEL ARIYOR

AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, SERVİS ELEMANI VE ŞÖFÖR alımı yapılacaktır. SAHAN YEMEK TOPTAN GIDA VE İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ İletişim: Hilal Gidici Sa...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL