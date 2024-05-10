Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargının yıpratılmasına asla izin vermeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştay’ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nde bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri idarenin yargısal denetimidir. Bu ilkenin hayata geçmesi ancak idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olmasına bağlıdır. Bu misyonun ülkemizdeki temsilcisi de Danıştay’dır. Danıştayımız, kamu ile vatandaş arasındaki ihtilafların çözümünde nihai karar vericidir.

Makamlarımız ve ünvanlarımızdan öte 85 milyonun bir ferdi olarak hepimiz şu gerçeğe yürekten inanıyoruz; nasıl geç gelen adalet adalet değilse, topluma güven veren ve erişilebilir adalet sistemi de bekamızın güvencesidir. Devlet, adaletle hükmettiği, adalet dağıttığı müddetçe güçlüdür. Dimdik ayaktadır. Adaletin olmadığı yerde huzur, refah olmaz.

“PEK ÇOK ADALETSİZLİĞE ŞAHİTLİK ETMEK ZORUNDA KALDIK”

Biz adalete büyük önem veren ama pek çok adaletsizliğe şahitlik etmek zorunda kalan bir milletiz. 27 Mayıs darbecilerinin gerçek bir mahkemeden ziyade kötü bir tiyatroyu andıran Yassıada’da işledikleri hukuk katliamlarını unutmuyoruz. 12 Eylül dikta rejiminin, bir sağdan, bir soldan darağacına gönderdiği gençlerin acısı hiç dinmedi. 28 Şubat döneminde adeta koro halinde darbecilere alkış tutanların, hukuk sistemimize verdikleri zararın telafisi yıllar aldı. 17-25 Aralık yargı-emniyet girişiminin faillerinin sebep oldukları sıkıntıların hala yükünü çekiyoruz. 15 Temmuz’da ödediğimiz ağır bedeller ise ortadadır. Adalet sistemimiz, bir dönem darbecilerin, bir dönem kendini milletten üstün gören yapıların bir dönem de FETÖ’nün sultasına maruz kaldı.

"YARGI KURUMLARI ELEŞTİRİLEMEZ DEĞİLDİR"

Son yıllarda bu mahfillere yazılı, görsel ve dijital mecralarıyla medyanın ve sosyal medyanın eklendiği görülüyor. Medyanın ve sosyal medyanın millet namına denetim vazifesi üstlenmesi demokrasimiz için bir kazançtır ama mahkeme kurup sağa, sola yargı dağıtma boyutuna asla varmamalıdır.

Yargı kurumları eleştirilemez değildir. Kararlarına itiraz edebiliriz. Ancak yargının yıpratılmasına asla izin vermeyiz. Güçlü, tarafsız, bağımsız, iyi ve seri işleyen bir adalet sistemi evlatlarımıza bırakabileceğimiz kıymetli bir mirastır.

"YARGININ İDEOLOJİK KAMPLAŞMADAN UZAK DURMASINI TEMİN ETMEMİZ GEREKİYOR"

Yargının yasama ve yürütmeye müdahalesi nasıl yanlışsa, yargının siyasi tartışmaların içine çekilmesi de o denli hatalıdır. İktidarı ve muhalefeti ile basını ve sivil toplumuyla hep birlikte yargımızın ideolojik kamplaşmadan uzak durmasını temin etmemiz gerekiyor. Ülkenin selameti yerine belli bir zümrenin menfaatini gözeten dar kadrocu anlayışların devletimizin kurumları içinde tekrar yuvalanmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda hepimizin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi şarttır.