Kocaelispor eski başkanı babasını kaybetti

Alzheimer hastası olan yaklaşık 2 aydır hastanede tedavi gören Mustafa Uzun, 89 yaşındaydı. 12’si hayatta 17 çocuk babası olan Mustafa Uzun’un cenazesi bugün Sakarya’nın Kocaali ilçesine bağlı Kestanepınarı Merkez Cami’nden kılınacak Cuma namazını müteakip Kestanepınarı Köyü Mezarlığında toprağa verilecek.
Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhuma rahmet, Uzun ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.