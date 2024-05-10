17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), terörle mücadele operasyonları devam ediyor.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Paylaşımda "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!" ifadeleri kullanıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.