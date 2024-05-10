Hıdırellez etkinleri Yahya Kaptan’da devam etti

İzmit Belediyesi, Hıdırellez etkinleri çerçevesinde Yahya Kaptan Mahallesi sakinleri ile buluştu. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün organize ettiği etkinlikler Yahyakaptan Amfi Tiyatro’da gerçekleşti. İzmit Belediyesi Kent Orkestrası’nın sahne aldığı Hıdırellez etkinliklerine, Başkan Yardımcısı Muhammet Ertürk, Yahyakaptan Mahalle Muhtarı Nermin Şenses, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda ayrıca çocuklar için ikramlar ve animasyon gösterileri de yer aldı. Yahyakaptan Mahalle Muhtarı Nermin Şenses, gerçekleşen programdan dolayı Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İHA