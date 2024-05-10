Gölcüklü çocuklar kukla gösterisi ile eğlenceye doyacak

Gölcük Belediyesi, her yaş gurubuna özel kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Etkinlikler kapsamında 11 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’da Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda çocuklara yönelik, “Şakacı Bıcırıklar” adlı kukla gösterisi düzenlenecek. Birbirinden eğlenceli kukla tiplemeleri ile çocuklar neşeli vakitler geçirecekler. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliğe tüm çocukları davet etti.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.