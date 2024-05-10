Büyükakın: "Amatör spor kulüplerimize destek olmak için buradayız"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın ve yönetimini makamında kabul etti. Amatör spor kulüplerinin sporun ruhunu ve değerlerini en güzel şekilde temsil eden, gençlerin geleceğe daha sağlıklı ulaşmasını sağlayan kurumlar olarak görüldüğünün altı çizilen buluşmada, sporun birleştirici gücü ve toplumsal önemine ayrıca vurgu yapıldı. “Amatör spor kulüpleri, gençlerimize ve çocuklarımıza sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmada da kilit rol oynuyor” diyen Başkan Büyükakın, altyapı ve tesisleşmenin önemine ayrıca dikkat çekti.

BÜYÜKŞEHİRİN DESTEĞİNİ HER FIRSATTA GÖRÜYORUZ

Aydın, sporun herkesin hayatında yer almasının önemine dikkat çekerek, “Amatör spor kulüpleri aynı zamanda yetenekli genç sporcuların keşfedilmesine ve geliştirilmesine olanak sağlar. Bu genç yetenekler, ilerleyen dönemlerde ülkemizi ulusal ve uluslararası arenalarda başarıyla temsil edebilirler. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemizin desteğini her fırsatta görüyoruz. Tesisleşme ve amatör spora verilen tüm destekler gençlerimizin sporla daha fazla buluşmasına olanak sağlıyor” ifadelerini sarf etti.

“SİZLER TOPLUMUN TEMEL TAŞLARISINIZ”

“Sizler, amatör ruhunuzu ve tutkunuzu yaşatarak sporun güzelliklerini herkese gösteriyorsunuz” diyerek ASKF yönetimini özverili çalışmalarından dolayı kutlayan Başkan Büyükakın, “Ancak biliyoruz ki, amatör spor kulüpleri bazı zorluklarla karşı karşıya kalabiliyor. Ancak unutmayın ki, sizler toplumun temel taşlarısınız. Belediye olarak, amatör spor kulüplerimize destek olmak için buradayız. Tesislerin iyileştirilmesi, eğitim programlarının düzenlenmesi, etkinliklerin desteklenmesi ve gönüllü çalışmaların teşvik edilmesi gibi konularda yanınızdayız. Sporun gücünü ve önemini her zaman daha da ileriye taşımak için çalışacağız. Amatör ruhunuzu koruyarak, sporun birleştirici gücünü ve toplumsal faydalarını daha da artıracağız” sözlerini sarf etti. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: Bülten