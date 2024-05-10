Başkan Söğüt’e ‘tarih’ teşekkürü

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfezli olan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Vahdettin Engin ve eşi Emel Engin’i ağırladı. Ziyarette ayrıca Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Levent Yılmaz ve Ahmet Erdemiş de yer aldı. Başkan Söğüt’e yeni dönem için başarılar dileyen ve tebrik eden Engin, Tarihi değerlere verdiği önem ve hayata geçirdiği projeler için de Başkan Söğüt’e teşekkür etti.
HEREKE HALISI
Başkan Söğüt yeni dönemde de Körfez’in tarihi değerlerini ön plana çıkaracak projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Özellikle Hereke’de dokuma atölyesi ve halı müzesini bu dönem hayata geçireceklerinin altını çizen Başkan Söğüt, “Hereke adeta bir tarih koridoru haline dönüşecek. Halı Dokuma Atölyesi ve Müzede de çalışmalarda sona doğru geldik” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Bülten
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.