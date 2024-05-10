Başkan Söğüt’e ‘tarih’ teşekkürü

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfezli olan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Vahdettin Engin ve eşi Emel Engin’i ağırladı. Ziyarette ayrıca Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Levent Yılmaz ve Ahmet Erdemiş de yer aldı. Başkan Söğüt’e yeni dönem için başarılar dileyen ve tebrik eden Engin, Tarihi değerlere verdiği önem ve hayata geçirdiği projeler için de Başkan Söğüt’e teşekkür etti.

HEREKE HALISI

Başkan Söğüt yeni dönemde de Körfez’in tarihi değerlerini ön plana çıkaracak projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Özellikle Hereke’de dokuma atölyesi ve halı müzesini bu dönem hayata geçireceklerinin altını çizen Başkan Söğüt, “Hereke adeta bir tarih koridoru haline dönüşecek. Halı Dokuma Atölyesi ve Müzede de çalışmalarda sona doğru geldik” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten