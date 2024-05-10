Körfez’de çevre bilinci aşılanıyor

Körfez Belediye tarafından ilçe genelindeki okullarda yürütülen çevre bilinci ve sıfır atık eğitimleri aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Yönetim Şefliği tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu’nda çevre bilinci semineri yapıldı.

SIFIR ATIK EĞİTİMİ VERİLDİ

Son olarak Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Düzenlenen eğitim programı kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Yönetim Şefliği Çevre Teknikeri Ufuk Salih Kaya tarafından, üniversite öğrencilerine çevre ve sıfır atık konusunda bilgilendirme eğitimi verildi.

TEŞEKKÜR SERTİFİKASI VERİLDİ

Sıfır atık prensibine göre, ayrıştırılan atıkların toplama şekilleri, ambalaj atıkları ve çevre kirliliği hakkında bilgiler aktaran Ufuk Salih Kaya’ya, KOU Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seher Akın tarafından teşekkür sertifikası verildi.

Kaynak: Bülten