Söğüt: “Türkiye’nin geleceği sizlere emanet”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ile birlikte Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin birlikte düzenledikleri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışına katıldı. Açılışa ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

HER ZAMAN DESTEKÇİNİZİZ

Protokol üyeleri, kesilen açılış kurdelesinin ardından okul içerisinde öğrencilerin icatlarını sergilediği stantları gezdi. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde güçlü Türkiye için gençlerin eğitim ve üretimlerinin önemli olduğunu belirten Başkan Söğüt, “Bilim ve sanat yolunda öğrencilerimizin yaşadığı heyecanlarının ortağı ve destekçisiyiz" dedi.

GELECEK SİZLERLE ŞEKİLLENECEK

Bugün de gördük ki; geleceğimiz gerçektne emin ellerde. Gençlerimiz için ne yapsak azdır. Onların başarılı olması, vatanına milletine hayırlı bir evlat olması için hizmetlerimizi adeta seferber ettik. Bu seferberliğimiz de her zaman sürecek. Gençlerimizin bu süreçte de hayallerinin peşinden koşması, hayallerinden vazgeçmemesi önemli” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten