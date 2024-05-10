7 yıldır haber alınamayan kadın töre cinayetine kurban gitmiş

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda 4 çocuk annesi 27 yaşındaki Güneş Yıldıztan’ın 2017 yılından beri hiç bir kaydının olmadığını ve kayıp olduğunu belirledi. 7 yıl boyunca hiç bir resmi işlem yapmadığı görülen Yıldıztan’ın öldürülmüş olma ihtimalini değerlendiren polis ekipleri olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

4 AYLIK ÇALIŞMA, 50’DEN FAZLA İFADE

Güneş Yıldıztan’ın ailesini ve yakın çevresini incelemeye alan ekipler 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan çalışmalarda Güneş Yıldıztan’dan 30 Aralık 2017 tarihinden itibaren hiç haber alınamadığını belirlendi. Olayla ilgili olarak 50’den fazla kişinin bilgisine başvurularak ifadesi alındı.

SEVGİLİSİ İLE KAÇINCA AİLE MECLİSİ TOPLANDI

Yapılan çalışmalar ve toplanan bilgiler kapsamında; Güneş Yıldıztan’ın N.Y ile evli olduğu dönemde M.A. ile bir ilişki yaşadığını ve Aralık 2017 tarihinde birlikte kaçtıkları belirlendi. Güneş Yıldıztan ve sevgilisi M.A. kaçtıktan bir süre sonra aile meclisinin toplanarak Güneş Yıldıztan hakkında infaz kararı verdikleri tespit edildi.

KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLUP SIĞINMA EVİNE GİTMİŞ

Güneş Yıldıztan’ın hakkında aile meclisi tarafından infaz kararının çıkması üzerine sevilisi M.A. ile Darıca polis merkezine geldiği ve kocası N.Y.’nin kendisini darp ve işkence ettiğini söyleyerek şikayetçi olduğu ve kadın sığınma evine yerleştiği öğrenildi. Bir süre kadın sığınma evinde kalan Güneş Yıldıztan’ın ailesinin çıkması için baskı yapması üzerine sığınma evinden kaçtığı belirlendi. Kaçmasının ardından Güneş Yıldıztan’a ait hiçbir ize rastlanmadı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cinayet Büro Amirliği ekipleri 4 aylık çalışmanın sonunda töre cinayetine kurban gittiğini değerlendirdikleri Güneş Yıldıztan’ın infaz kararının alındığı aile meclisinde bulunan, cinayete iştirak eden ve bilgisi olduğu halde saklayan 26 kişiyi Kocaeli, İstanbul ve Van’da düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 26 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İFADELERDEKİ ACI GERÇEK

Gözaltına alınan 26 kişiden 14’ü ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 14 kişiden 4’ünün Güneş Yıldıztan’ın kardeşi oldukları öğrenildi. 14 kişinin ifadelerinde Güneş Yıldıztan’ın aile meclisi toplanarak sevgilisi ile kaçtığı için hakkında infaz kararı verildiği ve Körfez ilçesi Sevndikli’de bulunan ormanlık alanda infaz edildiğini söyledikleri öğrenildi.

CİNAYET, CİNAYETE İŞTİRAK, AZMETTİRME SUÇLARINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Cinayet büro ekipleri toplanan deliler ve alınan ifadeler ile Güneş Yıldıztan’ın Sevindikli mevkiinde kocası N.Y. ve kocasının kardeşleri tarafından öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü diğer akrabalarının cinayete azmettirdiği belirledi. Güneş Yıldıztan’ın kocası N.Y. ve akrabaları S.Y., M.Y., B.Y., F.Y.,O.Y., A.Y., S.Y., Z.Y., B.Y., M.Y., M.Y. isimli 12 kişi cinayet, cinayete iştirak, azmettirme suçlarında Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.