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DGS başvuruları başladı

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30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvuruları başladı. Sınava başvuracak adayların DGS Kılavuz’unu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Peki, DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

DGS başvuruları başladı mask
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2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru süreci, 10 Mayıs itibarıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden başladı. DGS başvuruları için verilen süre 20 Mayıs 2024 tarihinde dolacak.

AYRINTILAR KILAVUZDA YER ALIYOR

Adaylar, başvurularını MSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr  adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek

Başvuru işlemleri için adayların AİS ekranında 2024 DGS Başvuru Kılavuzu’nda belirtilen adımlara dikkat etmesi gerekiyor. 

2024-DGS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

DGS BAŞVURU DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 10 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-DGS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

KİMLER DGS'YE BAŞVURABİLİR? 

İki yıllık önlisans programlarından mezun olanlar.

Son sınıf öğrencisi olup, staj hariç mezuniyet koşullarını karşılayan adaylar.

Yurtdışındaki önlisans programlarından mezun olup denklik alan adaylar.

Başvuru sürecine başlamadan önce tüm adayların, 2024 DGS Başvuru Kılavuzu’nu dikkatlice incelemesi önerilir.

10 May 2024 - 14:44 - Eğitim --- Okunma

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