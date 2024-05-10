Kocaeli Valiliği bu gece için sağanak yağış uyarısı yaptı

Kocaeli Valiliği açıklamasında şu uyarıda bulundu: "Kocaeli ve Yalova bölgesindeki gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat! Bu akşam saat 22.00’den 11.05.2024 (Cumartesi) saat 11.00’e kadar bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kocaeli ve Yalova bölgelerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiği bildirilmiştir. Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek Ani Sel - Su Baskını – Yıldırım, Kuvvetli rüzgar ve Ulaşımda Aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi

Kaynak: Haber Merkezi