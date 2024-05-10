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10 May 2024 - 15:28- Gündem G:

Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı: "Karamürsel Belediyesinde kirli pazarlıklar yapılıyor"

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Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası el değişten Karamürsel Belediyesi’nde yandaş Belediye-İş Sendikası ile iş birliği yapılarak işçilerin istifaya zorlandığını belirtti.

Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı: "Karamürsel Belediyesinde kirli pazarlıklar yapılıyor" mask
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İŞÇİLERİN KAZANILMIŞ HAKLARI MASAYA KONDU

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muhammet Subaşı, Karamürsel Belediyesi’nde işçilerin Hizmet-İş’ten istifaya zorlanmasının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamürsel Belediye Başkanının yandaş sendika ile işbirliği içerisinde işçilere mobbing uyguladığını söyledi. Subaşı, “Seçimlerin üzerinden henüz iki ay bile geçmeden işten çıkarılma endişesi ile üyelerimiz mobbinge maruz bırakılıyor. 2009 yılından bugüne Karamürsel Belediyesi’nde yetkili sendika olarak üyelerimizin toplu iş sözleşmelerini en güzel ve etkili şekilde yaparak üyelerimiz nezdinde büyük memnuniyet oluşturduk. Ancak bu gün belediye ile birlikte işçilere operasyon yapan yandaş Belediye İş Sendikası,  2009 yılından önce işverenle birlikte işçilerin toplu iş sözleşmesinde var olan parasal maddeleri tamamına yakını kaldırmıştı.

“İŞVEREN EK PRTOKOLDEN RAHATSIZ OLMUŞ”

Bizler ise bugüne kadar verdiğimiz mücadeleler sonucu bu hakların birçoğunu tekrar sözleşmeye koydurduk. Bunun yanı sıra belediye şirketinde çalışan üyelerimizin de ücretlerini toplu iş sözleşmeleri ve yılbaşında gerçekleştirdiğimiz ek protokol anlaşması ile iyi bir noktaya taşıdık. Ancak 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından belediye yönetimi seçimden önce gerçekleştirilen ek  protokol anlaşması konusunda büyük rahatsızlık duyduğunu görüşmelerimizde  bizlere iletmiş, ödeme noktasında sıkıntı çekileceğini üstü kapalı olarak ifade etmiştir.

“İŞÇİNİN HAKLARINA GÖZ DİKTİRLER”

Bu noktadan görünen tabloda ise işçilerimiz bu zamana kadar kendileri için mücadelesini sürdüren Hizmet-İş Sendikası’ndan zorla koparılmak istenmektedir. Yandaş Belediye İş Sendikası, geçmiş dönemlerde yaptığı gibi işçilerimizin uzun yıllar süren mücadeleler sonucu elde edilen parasal haklarını, geriye döndürmek arzusundadır. İşçilerimizin var olan haklarını sözleşmeden kaldırmak için belediye yönetimiyle pazarlık yaptığı artık duyumdan öteye geçerek salt bir gerçekliğe dönüşmüş ve uygulamaya konulmuştur.

“İŞÇİLERİMİZ İÇİN DEMOKRATİK ZEMİNDE ÇARPIŞACAĞIZ”

Ancak bilinmelidir ki ne Hizmet-İş Sendikamız ne de üyeleri bu kirli zihniyetlerin operasyonlarına fırsat vermeyecek ve kazanılmış haklarından vazgeçmeyecektir. Tüm kamuoyu bilmelidir ki Karamürsel işçisi yandaş sendikanın kazanılmış haklarını sözleşmeden kaldırmasına geçit vermeyecektir. Bizler Hizmet-İş Sendikası olarak işçilerimizin haklarına kast eden bu anlayış ile demokratik zeminde en güçlü ve kararlı şekilde mücadelemizi vereceğiz. 

“BU ANLAYIŞIN SONU EYLEMDİR”

Bir kez daha Karamürsel Belediyesi işverenine buradan sesleniyoruz. İşçilerimizin kazanılmış hakları üzerinden pazarlık yapmayın. Yandaş sendikanızla kirli oyunlara girmeyin. Eğer bu anlayış ile devam ederseniz Karamürsel Belediyesi önü bizler için eylem alanı olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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10 May 2024 - 15:28 Kocaeli/ Karamürsel- Gündem --- Okunma

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