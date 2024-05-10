Tarım ve hayvancılıktaki sorunları bakana ilettiler

ÇÖZÜM İÇİN DESTEK VERECEK
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) çalışmalarına devam eden AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Veysel Tipioğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüştü. TBMM’de gerçekleşen görüşmede Milletvekilleri Sadettin Hülagü ile Veysel Tipioğlu, Kocaeli’nin tarım ve hayvancılıktaki potansiyelini Bakan Yumaklı’ya iletti. Kocaelili çiftçi ve hayvancıların yaşadığı sorunlar ile birlikte talepleri de İbrahim Yumaklı’ya anlatan vekiller çözüm ile ilgili destek istedi. Ziyaret ile ilgili bilgi veren Tipioğlu, verimli geçen görüşmede çiftçi ve hayvancının sorunlarının çözümü ile taleplerinin karşılık bulmasına Bakan İbrahim Yumaklı’nın olumlu baktığını ifade etti.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.