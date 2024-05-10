Doğu ve Güneydoğu lezzetleri Şenliği 19 Mayıs’ta bitecek

KONSERLER OLACAK
Doğu ve Güneydoğu Gastronomi Yemek Şenliği’ni İzmit Real AVM Otopark Alanı’ndaki perşembe günü başladı. 19 Mayıs’a kadar sürecek olan şenlikte yöresel tatlar İzmitlilerle buluşturuldu. Yöresel yemeklerin yapıldığı, yöresel yiyeceklerin stantlarda satışa sunulduğu şenlikte, bölge esnafları yöresel kıyafetleri ile hizmet veriyor. 19 Mayıs gününe kadar Kocaeli’nin dört bir yanından gelecek misafirlerini ağırlayacak olan şenlikte yöresel sanatçıların konserleri de olacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Aykut - Sakın gitmeyin çok pahalı ve hijyen kurallarına uyulmuyor.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.