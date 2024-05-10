Doğu ve Güneydoğu lezzetleri Şenliği 19 Mayıs’ta bitecek

KONSERLER OLACAK

Doğu ve Güneydoğu Gastronomi Yemek Şenliği’ni İzmit Real AVM Otopark Alanı’ndaki perşembe günü başladı. 19 Mayıs’a kadar sürecek olan şenlikte yöresel tatlar İzmitlilerle buluşturuldu. Yöresel yemeklerin yapıldığı, yöresel yiyeceklerin stantlarda satışa sunulduğu şenlikte, bölge esnafları yöresel kıyafetleri ile hizmet veriyor. 19 Mayıs gününe kadar Kocaeli’nin dört bir yanından gelecek misafirlerini ağırlayacak olan şenlikte yöresel sanatçıların konserleri de olacak.