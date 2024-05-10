Derince’de ibadethaneler pırıl pırıl

Derince’de yer alan ibadethanelerde belediye ekipleri tarafından düzenli olarak temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Derince Belediyesi ekipleri tarafından belirlenen program dahilinde ibadethanelerin temizlik ve bakımları periyodik olarak sağlanıyor. Aşamalı olarak birkaç adımda yapılan çalışmalarda insan sağlına zarar vermeyen temizlik ürünleri kullanılıyor. Yapılan çalışmada ilk olarak köpüklenen halılar daha sonra özel ekipmanlar ile durulama ve kurutma işlemlerinden geçiriliyor. Vatandaşların temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için yapılan çalışmalar periyodik olarak devam ediyor.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.