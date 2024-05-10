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İşte İzmit Belediyesi'nin 2023 yılında harcadığı para

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İzmit Belediyesi Mayıs ayı meclisi ikinci oturumunda 2023 yılı kesin hesap cetveli görüşüldü. Gider ve gelir hesap cetvelleri oy çokluğu ile kabul edildi. Tabloya göre, İzmit Belediyesi’nin 2023 yılı içerisinde giderleri 1 milyar 236 milyon lira oldu.

Yavuz Solmaz
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İşte İzmit Belediyesi'nin 2023 yılında harcadığı para mask
İşte İzmit Belediyesi'nin 2023 yılında harcadığı para
İşte İzmit Belediyesi'nin 2023 yılında harcadığı para
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2023 YILI KESİN HESAP CETVELİ GÖRÜŞÜLDÜ

İzmit Belediye Meclisi Mayıs ayı meclis ikinci oturumu bugün İzmit Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. İzmit Belediye Meclis Başkanvekili Cengiz Özcan başkanlığında gerçekleşen mecliste İzmit Belediyesi 2023 yılı kesin hesap cetveli görüşüldü. Gelir ve gider cetvelleri oy çokluğu ile kabul edildi. CHP Grup Başkanvekili Mehmet Nazım Gençtürk mecliste gündem dışı söz alarak eğitim sendikalarının gerçekleştirdiği iş bırakma ve şiddete karşı yürüyüş eylemi hakkında konuşma gerçekleştirdi.

 

İşte İzmit Belediyesi'nin 2023 yılında harcadığı para

ERK SAHİPLERİ ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

CHP Grup Başkanvekili Nazım Gençtürk, yaptığı konuşmada, “Bugün Türkiye’de çok uzun süredir gerçekleşmeyen bir şey oldu. Tüm eğitim sendikaları öğretmenlerin yaşam güvenliğinin sağlanması için bir günlük grev kararı aldı. Bugün ders zili çalmadı, öğretmenler sınıflara girmedi. Geçtiğimiz günlerde cani şekilde katledilen İbrahim Okutan öğretmenimizi rahmetle anıyorum. Bugünden tezi yok tüm erk sahipleri eğitim camiasını hedef haline getiren söylemlerden kaçınmaya, çözüm noktasında bir araya gelmeye, ellerini taşın altına koymaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

İşte İzmit Belediyesi'nin 2023 yılında harcadığı para

TAHSİLATIN BÜTÇEYE ORANI YÜZDE 86

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan kesin hesap cetvelini meclis ile paylaştı. Özcan yaptığı açıklamada, “2023 yılı gelir kuruluş bütçesinde öngörülen 1 milyar 250 milyon TL olan bütçe, 1 milyar 127 milyon 410 bin 84 TL olarak yüzde 90,19 oranında gerçekleşti. 2023 yılında gelir tahsilatının tahakkuka oranı ise yüzde 88,01 olarak gerçekleşti. 2023 gelir tahsilatı 1 milyar 77 milyon olup tahsilatın bütçeye oranı yüzde 86.16 olmuştur."

 

İşte İzmit Belediyesi'nin 2023 yılında harcadığı para

1 MİLYAR 236 MİLYON HARCANMIŞTIR

"Gider bütçesi 1 milyar 285 milyon tahmin edilmiştir. 2022 yılı bütçesinden kalan 35 milyon 300 bin olmak üzere bütçesi toplam 1 milyar 285 milyon 330 bin lira olmuştur. 2023 yılı içerisinde 1 milyar 236 milyon 720 bin harcama yapılmış olup bütçeye gerçekleşme oranı yüzde 96.22 oldu. Geriye kalan 48 milyon liralık ödenek imha edilmiştir.” dedi. Gider ve gelir kesin hesap cetvelleri oy çokluğu ile kabul edildi. AK Parti ve MHP grubu red oyu kullanmazken çekimser kalarak oy kullanmadı.

İşte İzmit Belediyesi'nin 2023 yılında harcadığı para
İşte İzmit Belediyesi'nin 2023 yılında harcadığı para
İşte İzmit Belediyesi'nin 2023 yılında harcadığı para

# başkan, Türkiye, parti, İzmit

10 May 2024 - 16:15 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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