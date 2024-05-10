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10 May 2024 - 16:20- Gündem G:

Bahçeşehir 5. sınıf öğrencileri Arkeoloji Müzesini gezdi

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Kocaeli Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Zümresi, 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi kazanımlarını desteklemek amacıyla her yıl gerçekleştirilen “Arkeoloji Kazı Havuzu Etkinliği” kapsamında Kocaeli Arkeoloji Müzesini ziyaret etti. Öğrenciler müzede, binlerce yıl önce Kocaeli’de yaşanan, kentin dokusunu oluşturmuş tarihi eserlere tanıklık yaptı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Bahçeşehir 5. sınıf öğrencileri Arkeoloji Müzesini gezdi mask
Bahçeşehir 5. sınıf öğrencileri Arkeoloji Müzesini gezdi
Bahçeşehir 5. sınıf öğrencileri Arkeoloji Müzesini gezdi
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ÇOCUKLARA ARKEOLOJİ ÖĞRETİLDİ

Kocaeli Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Zümresi, 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi kazanımlarını desteklemek amacıyla her yıl “Arkeoloji Kazı Havuzu Etkinliği” gerçekleştiriliyor. Etkinlik kapsamında öğrencilere bu yıl KOÜ Arkeoloji bölümü son sınıf öğrencisi Buse Akın tarafından okul konferans salonunda 'Arkeoloji nedir, Arkeolojik kazı nasıl yapılır?' konusunda öğrencilere sunum yaptı.

Bahçeşehir 5. sınıf öğrencileri Arkeoloji Müzesini gezdi

ARKEOLOJİ KÜLTÜREL MİRASTIR

Aydın, sunumunda; “Arkeoloji, insanlık tarihindeki geçmiş medeniyetlerin izlerini süren, kültürel ve tarihi mirasımızı anlamamızı sağlayan bir disiplindir. Arkeoloji, çocuklarda tarih ve kültürle ilgili merak duygusunu canlandırır ve çocukların geçmişe olan ilgilerini destekler” dedi. Ardından öğrenciler okul bahçesinde bulunan kazı havuzlarında arkeoloji kazısı yaptı. Etkinlik sonrası öğrencilere katılımlarından dolayı “Küçük Arkeolog” sertifikaları verildi.

Bahçeşehir 5. sınıf öğrencileri Arkeoloji Müzesini gezdi

MÜZE ZİYARETİ MACERAYA DÖNÜŞTÜ

Okulda gerçekleştirilen etkinliğin ardından 5. sınıf öğrencileri Kocaeli Arkeoloji Müzesini ziyaret ederek kentimizin tarihini aydınlatan arkeolojik eserleri yakından tanıma fırsatı buldu. Müzede bulunan eserleri ziyaret ederken bir yandan da öğretmenleri tarafından hazırlanan müze kitapçığında bulunan soruları cevapladılar. Müze ziyaretini öğrenciler için eğlenceli hale getirmek, bunu bir maceraya dönüştürmek için “Arkeoloğun Gizemli Bahçesi” oyununu müze bahçesinde tabletlerini kullanarak oynadılar. Müze ziyareti etkinliği sonrasında Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Dilek Gencal, Tuğba Kara ve Kenan Aksoy öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bahçeşehir 5. sınıf öğrencileri Arkeoloji Müzesini gezdi
Bahçeşehir 5. sınıf öğrencileri Arkeoloji Müzesini gezdi
Bahçeşehir 5. sınıf öğrencileri Arkeoloji Müzesini gezdi
Bahçeşehir 5. sınıf öğrencileri Arkeoloji Müzesini gezdi
Bahçeşehir 5. sınıf öğrencileri Arkeoloji Müzesini gezdi
Bahçeşehir 5. sınıf öğrencileri Arkeoloji Müzesini gezdi
Bahçeşehir 5. sınıf öğrencileri Arkeoloji Müzesini gezdi
Bahçeşehir 5. sınıf öğrencileri Arkeoloji Müzesini gezdi

# Kocaeli, HER, sosyal

10 May 2024 - 16:20 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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