Hürriyet’ten Dervişoğlu ve Durmuş’a ziyaret

YAŞAR KARDAŞ İLE GİTTİ
İYİ Parti’nin 27 Nisan’da gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulu’nda, İYİ Parti Genel Başkanlığı görevine Müsavat Dervişoğlu’nu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ziyaret etti. İzmit Belediye Başkanı Yardımcısı Yaşar Kardaş ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Hürriyet, Kocaeli’den İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Cumali Durmuş’u da makamı da ziyaret etti. Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret eden Hürriyet ve Kardaş ardından Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Cumali Durmuş’u ziyaret etti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.