Hürriyet’ten Dervişoğlu ve Durmuş’a ziyaret

YAŞAR KARDAŞ İLE GİTTİ

İYİ Parti’nin 27 Nisan’da gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulu’nda, İYİ Parti Genel Başkanlığı görevine Müsavat Dervişoğlu’nu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ziyaret etti. İzmit Belediye Başkanı Yardımcısı Yaşar Kardaş ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Hürriyet, Kocaeli’den İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Cumali Durmuş’u da makamı da ziyaret etti. Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret eden Hürriyet ve Kardaş ardından Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Cumali Durmuş’u ziyaret etti.