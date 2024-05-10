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Girişimcilere 2 milyon lira destek: Kimler yararlanabilecek?

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KOSGEB'in yeniden kurgulanan Girişimcilik Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu. Buna göre programda üst limit 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkarıldı. Programa başvurular ise bugünden itibaren başladı. Tüm ayrıntılarıyla girişimci destek programı...

Girişimcilere 2 milyon lira destek: Kimler yararlanabilecek? mask
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) yeniden kurgulanan Girişimcilik Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı'nın yeniden kurgulandığını açıklamıştı.

KOSGEB, girişimcilik desteklerini bugünkü şartlara göre güncelleyerek desteğin üst limitini 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkardı.

İKİ ANA BAŞLIKTAN OLUŞACAK

Girişimcilik Destek Programı, 'İş Kurma Desteği' ve 'İş Geliştirme Desteği' olmak üzere iki ana başlıktan oluşuyor.

İş Kurma Desteği kapsamında girişimcilere tamamı geri ödemesiz kuruluş ve personel desteği sağlanıyor. Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10 bin lira, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 20 bin lira kuruluş desteği veriliyor.

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10 bin lira daha ilave ediliyor.

Destek kapsamında personel giderlerine de işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla 3 yıl boyunca çalışanı olduğu her yıl için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyeti kadar destek sağlanıyor.

İş Kurma Desteği'ne, destek programına başvuru tarihi itibarıyla işletmesini en fazla 1 yıl önce kurmuş olan girişimciler müracaat edebilecek.

KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler bu destekten yararlanabilecek.

İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ

İş Geliştirme Desteği kapsamında ise girişimcilere 1,5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha ilave ediliyor.

Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.

EN FAZLA 3 YIL ŞARTI ARANACAK

İş Geliştirme Desteği'ne, destek programına başvuru tarihi itibarıyla işletmesini en fazla 3 yıl önce kurmuş girişimciler başvurabilecek.

İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler bu destekten yararlanabilecek.

Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak. İşletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

BAŞVURU TAKVİMİ

İş Kurma Desteği'ne başvurular sürekli olacak. İş Geliştirme Desteği'ne ise yılın belirli dönemlerinde başvuru yapılabilecek. İlk dönem başvurular, 10 Mayıs-28 Haziran 2024'te alınacak.

Kaynak: AA

# hizmet, HER, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

10 May 2024 - 17:25 - Ekonomi --- Okunma

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