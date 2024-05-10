Sakarya’ya haddini bildir, final biletini cebine indir

MÜTHİŞ ATMOSTER OLACAK

Trendyol 1.Lig’de Kocaelispor normal sezonun son maçını bugün ezeli rakibi Sakaryaspor ile oynayacak. Hedefini ligi üçüncü bitirin doğrudan Play-Off finali olarak belirleyen Yeşil-Siyahlı ekibimizin tek şansı kazanmak. 30 bin dolayındaki taraftarın yaratacağı muhteşem atmosferde, coşkulu desteği arkasına alacak Kocaelispor yarım asırdır rekabet içinde olduğu ezeli rakibinden ilk yarıdaki yenilginin rövanşını almak, evine eli boş göndermek istiyor.

SAAT 16.00’DA BAŞLAYACAK

Yeşil-Siyahlı ekibimizde sezonu kapatan Fofana ile Haşim Arda yok. Takımda cezalı bulunmuyor. Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in geçen haftadan farklı olarak Vukovic’i ilk 11’de ön liberoda oynatması, Burak’ı kenara alıp stoperde Emir’e görev vermesi, ayrıca santraforda da Davit ile başlaması bekleniyor. Yıldız Entegre Kocaeli Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçı BEIN Sports MAX-1 naklen, TRT Spor ise dönüşümlü yayınlayacak.