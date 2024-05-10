İzmit’te 14 yıl sonra lig maçı

KOCAELİSPOR 11, SAKARYASPOR 13

1974’te Sakaryaspor‘un sahasında 1-0 kazandığı maçtan bu yana devam eden Kocaelispor-Sakaryaspor rekabetinde bugüne kadar oynanan 34 lig maçının 11’ini Kocaelispor, 13’ünü Sakaryaspor kazandı, 10 maç ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda temsilcimiz 50, rakibi ise 49 gol attı. İzmit’teki maçlarda ise Kocaelispor’un açık bir üstünlüğü var. Temsilcimiz 16 maçın 9’unu kazanıp 4’ünde berabere kaldı, 3’ünü kaybetti. Körfez evindeki maçlarda 28 gol atıp 14 gol yedi. İki takımın 1.Lig’deki randevularında ise Sakaryaspor’un 4’e 1 üstünlüğü bulunuyor. Kocaelispor’un rakibine en farklı galibiyetleri 6-2 ve 4-0, yenilgisi ise 5-1’lik skorlarla.

SON MAÇI 15 ARALIK 2010’DA OYNADIK

Bu arada iki ezeli rakip İzmit’te uzun yıllar sonra resmi maça çıkacak. İki takım en son 2010-11 sezonunda 15 Aralık tarihinde İsmetpaşa Stadı’nda kozlarını paylaşmış, 2.Lig’deki mücadeleyi temsilcimiz 2-0 kazanmıştı. Ezeli rakipler İzmit’te yaklaşık 14 yıl sonra bir lig maçında karşılaşacak. Kocaelispor ile Sakaryaspor 2020-21 sezonu 2.Lig Play-Off finalini Olimpiyat Stadı’nda oynamış ve Körfez sahadan 4-0 galip ayrılarak adını 1.Lig’e yazdırmıştı. İki takım Yıldız Entegre Kocaeli Stadı’nda daha önce bir kez karşılaştılar, 22 Şubat 2023 tarihinde depremzedeler yararına oynanan hazırlık maçını Sakaryaspor 2-0 kazanmıştı.

15 ARALIK 2010- İki ezeli rakip İzmit’te en son lig maçını 14 yıl önce oynamış, Kocaelispor Metin Erol, Cem Sinan, Ahmet Yıldırım, Bilal Çalışkan, Gökhan Meral, Onur Alkan, Yunus İlgen, Ercan Ağaçe, Serdar Topraktepe, Onur Türk ve Ali Bayraktar 11’iyle çıktığı maçı Ali ve Serdar’ın golleriyle 2-0 kazanmıştı.