Son 8 deplasmanda sadece Giresun’u yenebildi

Bu maçlarda 21 gol atıp aynı sayıda gol yedi. Komşu dışarıdaki 16 maçın 4’ünde gol yemedi, 5’inde ise gol atamadı. Rakibimiz deplasmandaki 6 galibiyetin 5’ini ilk 8 dış saha maçında alırken, son 8 deplasmanda sadece Giresunspor’u yenebildi. Son hafta öncesinde Yeşil-Siyahlı ekip dış saha performansında 7’inci sırada yer alıyor.
Sakaryaspor’un deplasman maçları:
0-1 GÖZTEPE A.Ş.
3-1 TEKSÜT BANDIRMA
1-0 AHLATCI ÇORUM FK
1-1 MANİSA FUTBOL K
1-2 ALTAY
2-3 BOLUSPOR
1-3 KEÇİÖRENGÜCÜ
1-3 TUZLASPOR A.Ş.
3-1 GENÇLERBİRLİĞİ
1-1 ÜMRANİYESPOR
0-0 BODRUM FK
3-2 EYÜPSPOR
0-0 ADANASPOR A.Ş.
2-0 ŞANLIURFASPOR
0-0 ERZURUMSPOR FK
2-3 BITEXEN GİRESUNSPOR
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.