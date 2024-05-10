1.Lig'de perde iniyor

PLAY-OFF’A SON BİLET, DÜŞEN SON TAKIM

Trendyol 1.Lig’de normal sezon yarınki maçlarla tamamlanacak, kalan tüm sorular yanıt bulacak. Ligin şampiyonu, Play-Off’a kalacak ve ligde kalacak son takımların yanı sıra Play-Off sıralaması son 90 dakikaların ardından ortaya çıkacak. Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Eyüp ile Göztepe’den biri ligi şampiyon bitirecek. Eyüp, Erzurum’da kaybederse, Göztepe evinde alacağı galibiyetle puanları eşitleyip ikili averajla şampiyon oluyor. Diğer olasılıklar İstanbul ekibini hedefe ulaştırıyor. Son haftaya 50 puanla giren üç takımdan biri Play-Off’a 7’nci sıradan bilet alacak. Bandırma, G.Birliği ve Bolu arasındaki yarışta iş üçlü averajla kalırsa Bandırma sevinecek. Ligden düşecek son takım olmaya üç aday var. Şanlıurfa, Adana ve Tuzla’dan biri üzülecek.

Günün programı

16.00 Kocaelispor-Sakaryaspor

16.00 Tuzlaspor-G.Birliği

16.00 Göztepe-Bodrum FK

16.00 Boluspor-Çorum FK

16.00 Adana-Bandırma

16.00 Erzurum-Eyüpspor

16.00 Şanlıurfa-Manisa FK

TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU

1.EYÜPSPOR 33 23 3 7 73 31 72

2.GÖZTEPE A.Ş. 33 21 6 6 59 19 69

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3.SAKARYASPOR A.Ş. 33 16 9 8 48 35 57

4.BODRUM FK 33 15 11 7 42 21 56

5.AHLATCI ÇORUM FK 33 16 8 9 54 34 56

6.KOCAELİSPOR 33 16 7 10 48 39 55

7.TEKSÜT BANDIRMA 33 13 11 9 49 31 50

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8.GENÇLERBİRLİĞİ 33 13 11 9 38 32 50

9.BOLUSPOR 33 14 8 11 31 34 50

10.ERZURUMSPOR FK 33 12 11 10 30 30 44

11.MANİSA FUTBOL 33 9 13 11 40 38 40

12.ÜMRANİYESPOR 33 11 7 15 38 46 40

13. KEÇİÖRENGÜCÜ 33 10 9 14 33 42 39

14.TUZLASPOR A.Ş. 33 9 10 14 34 46 37

15.ADANASPOR A.Ş. 33 10 6 17 27 45 36

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16. ŞANLIURFASPOR 33 8 11 14 30 37 35

17.ALTAY 33 5 3 25 15 75 9

18.BITEXEN GİRESUNSPOR33 2 4 27 15 69 7

Not: Altay’ın 9, Erzurum ve Giresun’un 3’er puanları silindi.

Kaynak: Spor Servisi