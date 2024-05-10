1.Lig'de perde iniyor

PLAY-OFF’A SON BİLET, DÜŞEN SON TAKIM
Trendyol 1.Lig’de normal sezon yarınki maçlarla tamamlanacak, kalan tüm sorular yanıt bulacak. Ligin şampiyonu, Play-Off’a kalacak ve ligde kalacak son takımların yanı sıra Play-Off sıralaması son 90 dakikaların ardından ortaya çıkacak. Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Eyüp ile Göztepe’den biri ligi şampiyon bitirecek. Eyüp, Erzurum’da kaybederse, Göztepe evinde alacağı galibiyetle puanları eşitleyip ikili averajla şampiyon oluyor. Diğer olasılıklar İstanbul ekibini hedefe ulaştırıyor. Son haftaya 50 puanla giren üç takımdan biri Play-Off’a 7’nci sıradan bilet alacak. Bandırma, G.Birliği ve Bolu arasındaki yarışta iş üçlü averajla kalırsa Bandırma sevinecek. Ligden düşecek son takım olmaya üç aday var. Şanlıurfa, Adana ve Tuzla’dan biri üzülecek.
Günün programı
16.00 Kocaelispor-Sakaryaspor
16.00 Tuzlaspor-G.Birliği
16.00 Göztepe-Bodrum FK
16.00 Boluspor-Çorum FK
16.00 Adana-Bandırma
16.00 Erzurum-Eyüpspor
16.00 Şanlıurfa-Manisa FK
TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU
1.EYÜPSPOR 33 23 3 7 73 31 72
2.GÖZTEPE A.Ş. 33 21 6 6 59 19 69
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3.SAKARYASPOR A.Ş. 33 16 9 8 48 35 57
4.BODRUM FK 33 15 11 7 42 21 56
5.AHLATCI ÇORUM FK 33 16 8 9 54 34 56
6.KOCAELİSPOR 33 16 7 10 48 39 55
7.TEKSÜT BANDIRMA 33 13 11 9 49 31 50
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8.GENÇLERBİRLİĞİ 33 13 11 9 38 32 50
9.BOLUSPOR 33 14 8 11 31 34 50
10.ERZURUMSPOR FK 33 12 11 10 30 30 44
11.MANİSA FUTBOL 33 9 13 11 40 38 40
12.ÜMRANİYESPOR 33 11 7 15 38 46 40
13. KEÇİÖRENGÜCÜ 33 10 9 14 33 42 39
14.TUZLASPOR A.Ş. 33 9 10 14 34 46 37
15.ADANASPOR A.Ş. 33 10 6 17 27 45 36
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16. ŞANLIURFASPOR 33 8 11 14 30 37 35
17.ALTAY 33 5 3 25 15 75 9
18.BITEXEN GİRESUNSPOR33 2 4 27 15 69 7
Not: Altay’ın 9, Erzurum ve Giresun’un 3’er puanları silindi.
Kaynak: Spor Servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.