Hakem Süper Lig’den

Mücadeleyi Ankara bölgesinden Burak Pakkan yönetecek. Pakkan’ın Süper Lig’de 17, 1.Lig’de ise 34 maçı var. 35 yaşındaki hakemin bugüne kadar yönettiği 142 maçın 62’sini ev sahipleri, 41’ini misafir takımlar kazandı, 39 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sakaryaspor daha önce Pakkan’ın yönettiği iki maçı kazandı. Ankaralı hakem Kocaelispor’un ilk kez maçını yönetecek.

Kaynak: Spor Servisi