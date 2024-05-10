U-15’le Düzce ve Tekirdağ’a gidiyor

KULLAR VE DARICA BİRLİK DÜZCE’YE ARSLANBEY VE GEBZESPOR TEKİRDAĞ’A
U-15 Ligi Play-Off final maçlarını kazanan Darıca Birlikspor, Kullarspor, Gebzespor ve Arslanbey GB, ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkını elde etmişlerdi. Bu takımlarımızdan Darıca Birlikspor ile Kullarspor, 14-17 Mayıs tarihleri arasında Düzce’de maçlarını oynayacak. Aynı tarihlerde diğer iki takımımız Arslanbey GB ile Gebzespor takımları da Tekirdağ Grup Merkezi’ne gidecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.