U-15’le Düzce ve Tekirdağ’a gidiyor

KULLAR VE DARICA BİRLİK DÜZCE’YE ARSLANBEY VE GEBZESPOR TEKİRDAĞ’A

U-15 Ligi Play-Off final maçlarını kazanan Darıca Birlikspor, Kullarspor, Gebzespor ve Arslanbey GB, ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkını elde etmişlerdi. Bu takımlarımızdan Darıca Birlikspor ile Kullarspor, 14-17 Mayıs tarihleri arasında Düzce’de maçlarını oynayacak. Aynı tarihlerde diğer iki takımımız Arslanbey GB ile Gebzespor takımları da Tekirdağ Grup Merkezi’ne gidecek.