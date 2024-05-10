BAL’dan kim düşecek?

Bu ligde heyecan düşme hattında yaşanıyor. Bu sezon 5 takımımızın yer aldığı BAL 2.Grup’ta son hafta küme düşecek son takım belli olacak. Son haftaya aynı puanda giren Gölcükspor ve Kullarspor’dan biri bu üzüntüyü yaşayacak.

GÖLCÜKSPOR TEKİRDAĞ’DA

Geçen hafta sahasında ligden düşen Lüleburgazspor’u farklı skorla yenen Gölcükspor, 47 puana yükseldi. Kırmızı-Siyahlı ekip, son haftaya Kullarspor ile aynı puanda giriyor. Gölcükspor, son maçında ligin rahat takımlarından Tekirdağ’da Kapaklıspor ile karşılaşacak. Kırmızı-Siyahlı ekip, Kapaklı İlçe Stadı’nda 15.00de başlayacak maçı kazanması halinde ligde kalacak. Gölcükspor, ligi Kullarspor ile aynı puanda bitirmesi halinde ikili averajda rakibine üstünlüğü bulunuyor.

KULLARSPOR İSTANBUL’DA

Son haftaya düşme korkusu ile giren Kullarspor, son 4 maçından galibiyetle ayrıldı. Eser Kardeşler’in gönderilmesinden sonra takımın başına Altyapı Koordinatörü Ayhan Özkar ile yaş grubu antrenörlerini getiren Kullarspor, sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyor. Kırmızı-Siyahlı ekip, İstanbul deplasmanında TAÇ Spor ile karşılaşacak. Çekmeköy Alemdağ Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak. Kullarspor, İstanbul takımları arasında il sıralamasında en iyi takım konumunda bulunuyor. Taçspor, maçı kazanması halinde ligde kalacak. Kullarspor ise kazanıp, Gölcükspor’un da Tekirdağ’da puan kaybetmesini bekleyecek.